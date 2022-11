Conheça os novos equipamentos do hospital de Base de Itabuna

O Hospital de Base Luís Eduardo Magalhães ( HBLEM) recebeu diversos equipamentos e materiais permanentes, por meio de duas emendas parlamentares solicitadas pelo prefeito de Itabuna, Augusto Castro (PSD). A aquisição, no mês de outubro, se deu através de processo licitatório realizado pela Fundação de Atenção Saúde de Itabuna (FASI), nos valores de R$ 799.986,00 e R$ 215.553,00, perfazendo um total de R$ 1.015.539,00.

Entre os itens licitados, merece destaque a chegada de 10 ventiladores pressiométricos e volumétricos, que foram instalados nas duas UTIs do Hospital de Base. Conhecidos como ventiladores mecânicos, os aparelhos são utilizados para substituir ou auxiliar a ventilação espontânea, indicados em casos de pacientes com diminuição do nível de consciência, insuficiência respiratória grave e parada cardiorrespiratória.

O médico e coordenador da UTI II do HBLEM, Paulo Medauar Reis, comentou que as novas máquinas vão contribuir muito para a assistência aos pacientes nas duas UTIs. “São máquinas modernas, com tecnologia avançada que vão ajudar a assessorar as UTIs e fazer a diferença, trazendo mais qualidade no atendimento e na assistência aos pacientes. Parabéns a toda direção executiva do HBLEM por essas conquistas”, elogiou.

Além dos 10 ventiladores mecânicos, a licitação também contemplou a aquisição de três braçadeiras para injeção, quatro desfibriladores convencionais, um foco cirúrgico móvel de solo, 11 reanimadores pulmonares (manual), dois laringoscópios, dois cardioversores, um foco refletor e um eletrocardiógrafo.

Para o diretor-presidente da Fundação de Atenção à Saúde de Itabuna, Roberto Pacheco Jr, a chegada dos materiais e equipamentos vai ajudar ainda mais a criar melhores condições de atendimento da equipe assistencial junto aos pacientes do Hospital de Base. “Os equipamentos são necessários e de extrema importância para podermos oferecer um atendimento mais humanizado”, disse.

Vale destacar, que a saúde é uma das grandes prioridades da gestão do prefeito Augusto Castro, que tem investido forte e somado esforços para modernizar o Hospital de Base e para oferecer um atendimento digno e de qualidade à população de Itabuna e região. Um dos investimentos é a construção do anexo com o apoio do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Saúde da Bahia (SESAB)