Conheça os últimos detalhes do confronto que resultou a morte do subtenente Alves em Itajuípe

O Comando Geral da Polícia Militar enviou uma equipe da sua Corregedoria para a cidade de Itajuípe, na manhã desta quarta-feira (28), para investigar um confronto, na área interna de um hotel. A fuga de um assaltante de banco originou a ocorrência, que resultou em uma perseguição na região Sul da Bahia.

A Cronologia

Tudo começou quando o assaltante de banco ligado a uma facção paulista, André Márcio Jesus, o “Buiú”, deixou o Complexo Penitenciário de Lauro de Freitas, às 13h30, beneficiado por determinação judicial de saída temporária.

Às 13h50 ele deixa o Complexo com uma tornozeleira eletrônica. Por volta de 14h36 ele rompe a tornozeleira, na BR-324, próximo a Candeias. O fato é informado à Polícia Militar pela Seap, que iniciou as buscas ao criminoso.

No município de Uruçuca, no Sul do estado, um assaltante de banco identificado como Bismark e um comparsa são interceptados. Eles reagiram atirando, acabaram atingidos e não resistiram aos ferimentos. O criminoso conhecido como Buiú segue foragido.

Durante a diligência, os militares foram informados sobre homens armados, em um hotel, na cidade de Itajuípe.

Ação no hotel

Diante das informações e proximidade do confronto com o assaltante de banco e um comparsa, guarnições se deslocaram até o estabelecimento em Itajuípe. No local, dois homens são abordados e não reagem.

Outros dois homens, que estavam armados, reagiram a tentativa de abordagem e atingiram dois soldados que estavam em serviço. Houve confronto e os dois autores dos disparos acabaram feridos.

Os dois homens, identificados depois como subtenente Alberto Alves dos Santos e sargento Adeilton Rodrigues D’Almeida foram socorridos. O subtente não resistiu aos ferimentos e o sargento segue internado.

“Lamentamos o confronto. Estamos solidários às famílias e a determinação é que toda a ocorrência seja esclarecida. As armas foram recolhidas e o local do confronto preservado para a realização de perícia”, declarou o comandante geral da PM, coronel Paulo Coutinho (foto).