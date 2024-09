Conhecidas 4 novas seleções às quartas de final do Campeonato Interbairros de Futebol de Itabuna

Mais quatro seleções se habilitaram às quartas de final do Campeonato Interbairros de Futebol de Itabuna na rodada de ontem, dia 1°, em jogos eletrizantes marcados por disputas por tiros livres diretos da marca do pênalti depois de empates no tempo normal de jogo.

O São Caetano foi a única seleção a se classificar direto depois de vencer por 3 a 1 o João Soares, no Campo do Esporte Amador, no Sarinha Alcântara, no primeiro jogo da rodada às 8 horas. No segundo jogo, o Nova Ferradas venceu o Pedro Jerônimo por 3 a 0, depois do empate em zero a zero.

No campo de Ferradas, a seleção do Parque Boa Vista perdeu por 4 a 0 para o São Lourenço nos pênaltis após o empate em zero a zero. Já o Mangabinha venceu o Sarinha por 4 a 2, depois de as duas equipes empatarem em 1 a 1 nos 90 minutos da partida.

Agora, as equipes vencedoras se juntam à Rua de Palha (Maria Matos), Santa Inês, Daniel Gomes e Santo Antônio, que foram as primeiras seleções a se classificar às quartas de final no domingo passado, dia 25.

Logo mais às 19 horas, na Secretaria de Esportes e Lazer, na Rua Casemiro Rego, nº 43, haverá o sorteio, contando com a participação do secretário José Alcântara Pellegrini e da coordenação do Campeonato Interbairros de Futebol de Itabuna com representantes das seleções classificadas e dirigentes das respectivas associações de moradores