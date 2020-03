Conjunto Penal de Itabuna amplia ações de contenção para o novo coronavírus

Após reunião entre a Direção do Conjunto Penal de Itabuna (CPI) e representantes da empresa cogestora Socializa, na manhã de sexta-feira (20), o diretor da Unidade Prisional, major PM Adriano Valério Jácome da Silva, divulgou um memorando em que elenca diversas ações profiláticas a fim de resguardar a integridade da saúde de servidores, colaboradores, visitantes e comunidade carcerária.

Entre as medidas está a necessidade de indicação, por parte da empresa cogestora, dos profissionais que possam laborar de modo remoto, a fim de diminuir a circulação de pessoas no interior da unidade, sem prejuízo para o bom andamento dos trabalhos desenvolvidos.

As deliberações foram apresentadas à empresa Socializa, que na condição de cogestora da unidade vem dando suporte às determinações emanadas da Direção, bem como desenvolve ações propositivas, se antecipando a demandas que o momento requer.

Deliberações

Outra deliberação diz respeito à ampliação dos equipamentos de proteção individual (EPIs) a toda equipe que labora no Posto de Saúde Penitenciário (PSP). O uso dos EPIs deve se estender a todos que adentrem o local, como forma de diminuir os riscos de contágio.

Assim, também será promovida a dispensa, inicialmente por 15 dias, de colaboradoras da área de saúde gestantes e lactantes; colaboradores idosos, com agravos crônicos, a exemplo de diabetes, hipertensão e cardiopatia, além de garantir o uso de máscaras por pacientes sintomáticos.

Os atendimentos odontológicos serão suspensos, exceto em casos de emergência comprovada. Os profissionais devem ficar de prontidão, em suas casas, nos respectivos dias de plantões. Outra ação será promover o atendimento de serviço social e psicologia em locais arejados, que permitam um distanciamento mínimo de um metro entre o demandante/paciente e o profissional.

Serão suspensos todos os atendimentos não urgentes e emergenciais, médicos, odontologia, de enfermagem, nutrição, serviço social, psicologia, psiquiatria e de terapia ocupacional. Também, em caso de confirmação de contaminação, proceder ao isolamento de paciente, de acordo com os parâmetros recomendados pelos órgãos de saúde.

Outra medida definida na reunião diz respeito à desinfecção do ônibus de transporte de colaboradores, pela empresa prestadora do serviço, devendo esta apresentar a comprovação da limpeza por meio de registros fotográficos e documentais.

As medidas incluem, ainda, a necessidade de disciplinamento para acesso ao refeitório, que mesmo o espaço sendo amplo, teve recomendada uma quantidade não superior a 20 pessoas por vez, a fim de garantir o distanciamento social. Por outro lado, recomenda que os colaboradores não deixem a unidade no horário de almoço, evitando locais onde esse controle não seja feito com o rigor que o momento exige.