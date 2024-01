Conselheiros Tutelares tomam posse em Itabuna

O prefeito de Itabuna, Augusto Castro (PSD), vai empossar nesta quarta-feira, dia 10, às 17 horas, no Centro Administrativo Firmino Alves, no Bairro São Caetano, os dez novos Conselheiros Tutelares titulares e dez suplentes eleitos pelo voto direto dos itabunenses em outubro do ano passado.

A cerimônia de posse será conduzida pela Secretaria de Promoção Social e Combate à Pobreza (SEMPS) e pelo Conselho Municipal da Criança e do Adolescente (CMDCA) para um mandato de quatro anos (2024-2027).

O secretário Josué Brandão Junior, titular da SEMPS, classificou a atuação dos conselheiros tutelares como fundamental à Rede de Proteção de Crianças e Adolescentes, principalmente no tocante à fiscalização contra maus tratos e o trabalho infantil.

A presidente do CMDCA, Maria D’Ajuda Cavalcanti Lucas, ressaltou a importância do trabalho realizado pelos conselheiros tutelares no que diz respeito à garantia dos direitos da criança e do adolescente.

“Será o momento de estarmos juntos dando todo apoio e também reforçando a responsabilidade e compromisso dos conselheiros tutelares, que é proteger e garantir todos os direitos das crianças e adolescentes” acrescentou.

Serão empossados como titulares: Katiane Souza Góes, Emanoela Lima Daltro, Thayná Oliveira Silva Queiroz, Joelma Gonçalves dos Santos, Rosa Leandra de Sousa, Alexsandro Nonato dos Santos, Sirlene José de Oliveira, Rodrigo Brito da Silva, Itamar de Jesus Santos e Elani Santos Calixto de Almeida.

E como suplentes: Ana Paula Pereira de Jesus, Francisco Borges dos Santos, Narjara Gonçalves Lima, Adenilton José dos Santos, Joabe de Andrade Santos, Rosilene Jesus da Silva Campos, Marilina Andrade Batista e Jacilma Rosa Santos.