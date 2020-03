Conselho Brasileiro de Oftalmologia tem médico itabunense

O médico Rafael Andrade, diretor do Centro Avançado em Retina e Vítreo do Hospital Beira Rio e coordenador do Mutirão do Diabetes de Itabuna, foi nomeado para compor a Comissão de Prevenção da Cegueira do Conselho Brasileiro de Oftalmologia (CBO). A nomeação foi oficializada pelo novo presidente da entidade, Dr. José Beniz Neto, em função do trabalho realizado pelo oftalmologista itabunense, através do mutirão, com foco na prevenção e tratamento da doença, cujo modelo já é replicado em cerca de 30 cidades brasileiras. O CBO tem como vice-presidente o Dr. Cristiano Caixeta, que em 2019 participou do mutirão em Itabuna.

Em janeiro, Dr. Rafael participou da convenção nacional que marcou a posse da nova diretoria do Conselho e fez uma apresentação do projeto do Mutirão do Diabetes de Itabuna. “Um dos objetivos da comissão é estimular a realização de mutirões em todo o Brasil, através de ações conjuntas com o Conselho Brasileiro de Oftalmologia, a Sociedade Brasileira de Diabetes e a Sociedade Brasileira de Retina e Vítreo”, destaca o Dr. Rafael. Para ele, “é gratificante ver que Itabuna é hoje um exemplo para o Brasil e reconhecida como referência na prevenção do diabetes por importantes instituições da oftalmologia”.