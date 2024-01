Conselho de Assistência Social de Itabuna aprova Plano de Ação dos Imigrantes com Cofinanciamento Federal

O Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS) de Itabuna aprovou à unanimidade dos presentes à 111ª reunião extraordinária, o Plano de Ação dos Imigrantes com Cofinanciamento Federal. A proposta foi apresentada pelo secretário de Promoção Social e Combate à Pobreza (SEMPS), Josué de Sousa Brandão Júnior, que prestou informações sobre as famílias de imigrantes venezuelanos indígenas que estão acolhidas em um prédio escolar do Mangabinha, cedido pelo Governo do Estado.

Coube a Luciana Seara, da SEMPS, a apresentação do Plano de Ação dos Imigrantes com Cofinanciamento Federal. Os elementos do referido documento não foram divulgados ao público. Mas, o Comitê Intersetorial de Refugiados, criado pelo prefeito Augusto Castro (PSD) para o acolhimento a imigrantes, envolve ações transversais das secretarias municipais. Atualmente, há vários imigrantes na cidade: afegãos, ucranianos e colombianos, além dos venezuelanos indígenas Warao.

Visitas

Dentre as decisões tomadas durante um encontro realizado no dia 19, ficou definida a realização de mais visitas ao abrigo, diálogos com caciques e fiscalização nos semáforos para evitar a presença de crianças pedindo dinheiro. Além disso, também acontecem rondas por agentes da Secretaria de Segurança e Ordem Pública (SESOP) para conter o uso de som abusivo que tem sido relatado pela comunidade do bairro.

Na reunião extraordinária, o CMAS aprovou ainda a realização da Eleição Complementar no dia 6 de março para que seja preenchida vaga no Conselho do segmento da Sociedade Civil. Também foi instituída uma Comissão Eleitoral, tendo sido indicados os Conselheiros: Marluce Costa Muniz, Nivaldo Figueredo de Freitas, Caroline Maira Melo Cunha e Lucivânia Costa de Souza Oliveira.

A Vice-Presidente Lília Carla Gomes Santana, da Associação Santa Cruz do Ijexá (ASSANCRI), informou que o CMAS precisa indicar um representante titular e um suplente para compor o Comitê Intersetorial para Acompanhamento das Políticas para pessoas em Situação de Rua do Município de Itabuna. As conselheiras Márcia Alexandra Araújo Peixinho e Lília Carla Gomes Santana se habilitam.

A assistente social Lucivania Costa pontuou sobre o retorno do estacionamento rotativo (Zona Azul) e informou que segundo a presidente do CMAS, Celeste Aída Seara, o vereador Israel Cardoso vai promover um momento para orientação sobre a Lei de Qualificação de Entidade como Organizações Sociais.