Conselho de Saúde teme “tragédia sem precedentes” com coronavírus em Itabuna e região

O Conselho Municipal de Saúde enviou comunicado à imprensa manifestando preocupação com impactos que a chegada do novo coronavírus pode trazer à população de Itabuna e região. À medida que a epidemia avança, o órgão vê o risco de um “colapso do sistema de saúde e uma tragédia sem precedentes, com perdas de numerosas vidas humanas, haja vista que a transmissão do vírus já se encontra no formato comunitário e numa curva crescente”.

Na mensagem, o Conselho aponta uma série de falhas do poder público municipal. Entre elas, “atrasos dramáticos da estruturação da assistência de Média e Alta Complexidade, indefinição de leitos específicos, leitos de retaguarda, suporte laboratorial, aquisição de equipamentos de proteção individual (EPIs)”.

Voltado para o controle social, o órgão denuncia “inconcebível e incompreensível a interrupção de diálogo da Secretaria Municipal de Saúde com o Conselho Municipal de Saúde de Itabuna”.

Segundo o Conselho, estão sendo desconsideradas as reiteradas solicitações de reunião, para encaminhamentos de sugestões do Controle Social, bem como do exercício do papel fiscalizador das ações, “inclusive da aplicação dos recursos financeiros, conforme Lei Municipal nº 2.233/13”.

Em seguida, o CMS coloca-se à disposição da Secretaria Municipal, para auxiliar no planejamento e que ações concretas e imediatas possam ser tomadas, para fortalecer a Atenção Básica do Município em prol da comunidade itabunense, frente ao Covid-19. Outra reivindicação é que os profissionais de saúde tenham atendidos seus legítimos anseios por segurança no trabalho.

Por fim, o órgão menciona como urgente a “necessidade da implementação das medidas de prevenção, de assistência, de controle e contenção dos riscos, bem como da contenção da disseminação da moléstia e suas consequências nefastas, em prol da vida humana”.