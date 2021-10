Conselho Estadual de Comunicação Social do Estado toma posse para biênio 2020/2022

Os novos membros do Conselho Estadual de Comunicação Social do Estado da Bahia para o mandato que compreende o biênio 2020/2022 foram empossados, nesta terça-feira (5), num evento realizado por videoconferência, que contou com a presença de representantes da sociedade civil, segmentos da comunicação no Estado e do Secretário de Comunicação (Secom) e presidente do Conselho, André Curvello.

Para o secretário da Secom, a renovação do Conselho dá continuidade à fase de aprimoramento do Plano Estadual de Comunicação Social, aprovado em outubro de 2020, que tem entre seus objetivos normatizar e orientar todas as ações nas diversas frentes da comunicação. “O plano foi aprovado pelo conselho, que é formado por representantes de diversos segmentos da sociedade, o que lhe confere credibilidade democrática. Estamos seguindo as orientações do Tribunal de Contas para continuar desenvolvendo essa, que é uma iniciativa inédita no Brasil, fruto de amplo debate entre Governo do Estado e diferentes setores, e que coloca a Bahia novamente numa posição de vanguarda”.

O Conselho de Comunicação Social do Estado foi regulamentado em maio de 2011 e teve o regimento interno aprovado em março de 2012. A Bahia é pioneira na criação do órgão, previsto na Constituição Federal de 1988, e também nas constituições estaduais.

De caráter consultivo e deliberativo, o Conselho é integrado por 27 membros, sendo sete do poder público e 20 da sociedade civil. Entre as funções do órgão, estão a proposição de medidas para o aperfeiçoamento da Política Estadual de Comunicação Social, a atuação em defesa dos direitos da sociedade baiana ligados ao segmento e a articulação de ações para que a distribuição das verbas publicitárias do Estado seja baseada em critérios técnicos de audiência e garanta a diversidade e pluralidade.

Para o biênio 2020/2022 o conselho é formado por representantes do Governo do Estado, da Universidade Federal da Bahia (Ufba), de agências de publicidade e veículos de comunicação, de entidades de classe e de movimentos sociais ligados à comunicação comunitária. A nova gestão foi escolhida no dia 15 de julho de 2021, com votação realizada no auditório da Casa Civil, no Centro Administrativo da Bahia (CAB), com mais de 30 entidades habilitadas à eleição.

*Confira abaixo a lista dos novos conselheiros:*

Presidente – André Nascimento Curvello

Suplente – Luciano Márcio Nascimento Suedde

REPRESENTANTES DO GOVERNO DO ESTADO

SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Conselheiro titular: Jaime Fernandes Dourado

Conselheiro suplente: Noé Américo Mascarenhas Neto

SECRETARIA DE CULTURA

Conselheiro titular: Fidelis Tavares de Melo

Conselheira suplente: Cristiane Taquari Silva

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Conselheira titular: Cláudia Oliveira dos Santos

Conselheira suplente: Suami Dias de Carvalho

SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

Conselheiro titular: Erick Patrik Aragão Issa

Conselheira suplente: Tahis Teixeira de Matos

SECRETARIA DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Conselheira titular: Patrícia Maia Santos Gazzinelli

Conselheiro suplente: Ítalo Oliveira de Jesus

INSTITUTO DE RADIODIFUSÃO EDUCATIVA DA BAHIA – IRDEB

Conselheiro titular: Flávio Silva Gonçalves

Conselheira suplente: Camila Vieira da Silva

REPRESENTANTE DE ENTIDADE PROFISSIONAL DE CLASSE

CENTRAL DE TRABALHADORES E TRABALHADORAS DO BRASIL (CTB)

Conselheiro titular: Emanoel Souza de Jesus

Conselheira suplente: Maria Rosa Silva de Souza

REPRESENTANTE DO SEGMENTO DE TELEVISÃO ABERTA E POR ASSINATURA COMERCIAL

TV RECORD BAHIA

ConselheiroTitular: Alex Gonzales de Oliveira

REPRESENTANTE DAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS COM ATUAÇÃO NO ESTADO DA BAHIA

Universidade Federal da Bahia/Faculdade de Comunicação

Conselheira titular: Suzana Oliveira Barbosa

Conselheiro suplente: Washington José de Souza Filho

REPRESENTANTE DO SEGMENTO DE RÁDIO COMERCIAL

AURA REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Conselheiro titular: Caio Júlio César de Castro Neves da Silveira

Conselheiro suplente: César Augusto Neves da Silveira

REPRESENTANTE DAS EMPRESAS DE JORNAIS E REVISTAS

JORNAL TRIBUNA DA BAHIA

Conselheiro titular: Ricardo Amâncio Paiva

REPRESENTANTE DAS EMPRESAS DE MÍDIA EXTERIOR

Conselheira titular: Marluce Barbosa de Jesus

Conselheiro suplente: José Alves Costa Filho

REPRESENTANTE DAS PRODUTORAS DE AUDIOVISUAL OU SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO

XC FILMES

Conselheiro titular: Adrianno Moraes Santana

Conselheiro suplente: Adriano Luz Ribeiro

REPRESENTANTE DO MOVIMENTO DE RADIODIFUSÃO COMUNITÁRIA

ASSOCIAÇÃO BAIANA DE RADIODIFUSÃO COMUNITÁRIA

Conselheira titular: Mônica Sacramento de Souza

Conselheiro suplente: José Hamilton Vicente de Oliveira

REPRESENTANTE DAS ENTIDADES DE CLASSE DOS TRABALHADORES DO SEGMENTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM RÁDIO, TV E PUBLICIDADE (SINTERP)

Conselheiro titular: Everaldo Santos Monteiro

REPRESENTANTE DOS VEÍCULOS COMUNITÁRIOS OU ALTERNATIVOS

FILHOS DO MUNDO / CANAL DA CIDADANIA DE SALVADOR / TV KIRIMURÊ

Conselheira titular: Edvaldina Lopes Calmon (Dina Lopes)

Conselheiro suplente: Vasco Zugno Aguzzoli

REPRESENTANTES DAS ORGANIZAÇÕES NÃO-GOVERNAMENTAIS OU ENTIDADES SOCIAIS VINCULADAS À COMUNICAÇÃO

CENTRO DE ESTUDOS DA MÍDIA ALTERNATIVA BARÃO DE ITARARÉ

Conselheiro titular: Fernando César Costa da Silva

Conselheira suplente: Nágila Maria Azevedo Rocha

ORGANIZAÇÃO AMBIENTAL E CULTURAL DE CAJAZEIRAS

Conselheiro titular: Kilson Santana de Melo

Conselheiro suplente: André Luis Reis D’Alcântara Junior

REPRESENTANTE DOS MOVIMENTOS SOCIAIS DE COMUNICAÇÃO

FÓRUM NACIONAL PELA DEMOCRATIZAÇÃO DA COMUNICAÇÃO (FNDC)

Conselheiro titular: Jonicael Cedraz de Oliveira

Conselheiro suplente: José Batista dos Santos

REPRESENTANTES DE ENTIDADES DE MOVIMENTOS SOCIAIS ORGANIZADOS

SINDICATO DOS BANCÁRIOS DA BAHIA

Conselheiro titular: Adelmo de Assis Andrade

Conselheiro suplente: Ronaldo Luiz Santos Ornelas

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA

Conselheiro titular: Jelber Silva Cedraz

Conselheira suplente: Ivanilda Souza de Brito

UNIÃO DOS ESTUDANTES DA BAHIA

Conselheira titular: Layane Clara Cotrim Araujo

Conselheira suplente: Giovana Pires Frois

REPRESENTANTE DE ENTIDADES DE JORNALISMO DIGITAL

SINDICATO DOS JORNALISTAS PROFISSIONAIS DO ESTADO DA BAHIA BAHIA (SINJORBA)

Conselheiro titular: Moacy Carlos Almeida Neves

Conselheira suplente: Fernanda Regina Venâncio Gama