Conselho mostra demandas do Litoral Sul à Secretaria de Cultura da Bahia

Reabertura do Centro de Cultura Adonias Filho e Carnaval Ouro Negro, em Itabuna, estão entre as reivindicações mais uma vez levadas pelo Conselho Municipal de Políticas Culturais à Secretaria de Cultura da Bahia. A reunião mais recente ocorreu no Palácio Tomé de Souza, em Salvador, na última segunda-feira (28).

O encontro, provocado pelo conselho itabunense, cujo presidente é Egnaldo França, foi viabilizado pela secretária Arany Santana. Acompanhado por outros representantes do setor no município, ele buscou saber sobre perspectivas para reabertura do CCAF. Afinal, está fechado há cinco anos.

Também participaram representantes dos deputados estaduais Olívia Santana (PCdoB) e Rolemberg Pinto (PT); Clodoaldo Rebouças, presidente da Ficc (Fundação Itabunense de Cultura e Cidadania); Bruna Setenta, em nome do Faeg (Fórum de Agentes, Empreendedores e Gestores Culturais do Litoral Sul).

“Ouro Negro”

Egnaldo França fez uma detalha explanação sobre as razões que justificam a realização do Carnaval Ouro Negro. Ele pontuou sobre as entidades que têm uma trajetória ativa na folia em Itabuna, Ilhéus, Canavieiras e Itacaré, como blocos afros, afoxés, blocos de reggae e blocos de capoeira e escolas de samba.

Segundo França, “esta apresentação é um clamor para o direito de continuar existindo.” Após a apresentação, entregou um documento à Chefe de Gabinete Cristiane Taquari justificando a relevância da descentralização dos recursos do Carnaval Ouro Negro para o Litoral Sul. Ela também chamou à responsabilidade os dois mandatos parlamentares representados .

Outro lado

Diante das demandas ali expostas, Cristiane Taquari afirmou que serão contempladas as que realizam o carnaval e especificamente as entidades negras que desfilam nas festas de carnaval, lavagens ou micaretas.

“O Ouro Negro no interior vai ser uma realidade, Itabuna já estava nesse rol porque nós presenciamos lá estas manifestações e também em Ilhéus, Canavieiras, Belmonte, Barreiras e Itacaré. Você leva para o Litoral Sul o nosso compromisso da ampliação dessa política para o interior”.