Conselho Municipal de Políticas Sobre Drogas amplia representação da sociedade

O advogado Paulo Bernardo da Costa, presidente do Conselho Municipal de Políticas Sobre Drogas, e o secretário municipal de Governo, Josué Brandão Júnior, empossaram novos integrantes da instituição na terça-feira, dia 7, durante assembleia extraordinária, que ocorreu nas dependências da Igreja Batista Esperança, no Bairro São Caetano, em Itabuna. Na oportunidade também foi aprovado, por unanimidade, o novo regimento do COMPOD.

Entre os novos conselheiros estão, integrantes do Rotary Clube Itabuna Sul, da Associação Bahia Sul da Igreja Adventista do Sétimo Dia, além da Defensoria Pública da Bahia, através da defensora Priscilla Ranaldy. O Conselho Municipal de Políticas Sobre Drogas (Compod) está sendo reativado depois de quatro anos sem funcionar.

“A Defensora Pública do Estado da Bahia ingressa no Conselho com a finalidade de se aproximar de setores da sociedade e contribuir de forma positiva no combate às drogas e na reinserção das pessoas que enfrentam problemas relacionados a isso” disse, a defensora pública Priscilla Ranald que tomou posse com sua colega Luana Ramalho.

Para o secretário de Governo, Josué Brandão Júnior, o momento é de resgate do Compod e de aproximação do poder público, Universidades, secretarias estaduais e pesquisadores nessa área, com informações que possam colaborar para políticas públicas. “O trabalho é voluntário, mas de extrema importância. Por isso, o prefeito Augusto Castro assinou Portaria municipal colocando uma funcionária efetiva para ser secretária executiva nas ações do Conselho”, avaliou.

Além das posses, mudanças foram anunciadas; entre elas a inclusão de uma diretoria para dinamizar as atividades do COMPOD, criação de um cronograma de reuniões ordinárias e atualização na estrutura com base na Lei nº 2.060. “Vamos levar ao prefeito a proposta da criação de uma vice-presidência, 1º e 2º secretário e tesoureiro”, afirmou Paulo Bernardo da

Costa.