Conselho Municipal de Saúde empossa eleitos para o triênio 2025/2028

O Hospital de Base Luís Eduardo Magalhães, instituição administrada pela Fundação de Atenção à Saúde de Itabuna (FASI), completou 27 anos de serviços prestados à população em setembro, reafirmando seu papel como um dos principais equipamentos públicos de saúde do sul da Bahia.

Apenas na primeira quinzena de outubro, o hospital realizou 214 cirurgias nas especialidades de ortopedia, vascular, buco-maxilofacial e cirurgia geral. Esse resultado é reflexo dos investimentos realizados por meio da parceria entre o Governo da Bahia e a Prefeitura de Itabuna, que promoveram a ampliação e modernização da estrutura hospitalar.

O novo prédio dispõe de um Centro Cirúrgico com seis salas totalmente equipadas, um Pronto-Socorro moderno, dois Centros de Terapia Intensiva (CTIs) e um Setor de Bioimagem de alta complexidade.

Somado a essa ampliação estrutural, o fortalecimento das ações do projeto de cirurgias eletivas — iniciativa da Prefeitura de Itabuna, por meio da Secretaria Municipal de Saúde — vem permitindo ao hospital reduzir a fila de pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) que aguardam por procedimentos cirúrgicos.

Além do avanço nas cirurgias, o Hospital de Base também registrou, nos primeiros 15 dias de outubro, 4.086 atendimentos, 369 internações e 2.754 exames laboratoriais e de imagem — números que reforçam a crescente demanda e a confiança da população na qualidade do serviço prestado.

De acordo com o diretor-presidente da FASI, João Omar Galvão, a nova estrutura representa um investimento direto na melhoria da assistência pública. “O número de cirurgias mensais quase que dobrou. O Hospital de Base é um patrimônio da população. Essa modernização tem salvado vidas e garantido um atendimento mais resolutivo, humanizado e digno aos pacientes do SUS”, concluiu.