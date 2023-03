Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Itabuna tem nova diretoria

Na tarde desta terça-feira, dia 14, aconteceu a posse da nova diretoria do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), tendo assumido a presidência Maria D’Ajuda Cavalcante Lucas e a vice-presidente Luciana Seara. A cerimônia aconteceu na sede do Lar Fabiano de Cristo na Avenida Manoel Chaves, no Bairro São Caetano.

Conhecida popularmente como Pretinha, a nova presidente do CMDCA falou sobre a alegria de assumir a presidência. “Esse momento é grandioso. Já temos uma pauta urgente que é a eleição do Conselho Tutelar e o Chamamento Público para as instituições. Não existe nada mais significativo do que garantir os direitos das crianças e adolescentes e fortalecer a rede de apoio”, afirmou.

Ela expressou sua satisfação em assumir a presidência. “Para mim é uma experiência ímpar. Vou me dedicar a esse trabalho. Afinal, já tenho experiência no município onde trabalhei com o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil. E agora, mais um desafio que eu vou enfrentar de cabeça erguida: vou lutar para que seja celebrada na cidade de Itabuna a proteção integral do direito da criança e do adolescente”, afirmou.

LAR FABIANO DE CRISTO

A ex-presidente do CMDCA, Celeste Aida Seara Souza, disse que há cerca de 40 anos assumiu a direção do Lar Fabiano de Cristo. “Aqui nós recebemos jovens encaminhados do CRAS, Vara da Infância, Conselho Tutelar, de famílias que moram em áreas insalubres e aquelas que enfrentam dificuldades inerentes às pessoas que não tem uma renda mínima”, informou.

“O mais importante para nós, é que essa criança ou adolescente saia dessa situação e seja a pessoa que tenha os próprios recursos para a sobrevivência e também tenha condições de cuidar da própria família”, reforçou Celeste Aida, que destacou que a instituição integra a rede de apoio às crianças e adolescentes.

O Lar Fabiano de Cristo de Itabuna é uma instituição filantrópica sem fins lucrativos, com aproximadamente 490 pessoas, entre crianças, adultos, idosos e famílias. Funciona das 8 às 17h, todos os dias da semana. O local oferece oficinas de aprendizado profissionalizante totalmente gratuitas, como salão de beleza, capoeira, judô, música, atividades lúdicas, entre outras.

A instituição tem um Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos que, a partir do momento em que crianças e adolescentes chegam, é feito um plano de qualidade de vida, onde elas permanecem um período de cinco anos que são prorrogados, caso não atinjam as metas. Após esse período, a instituição cuida da profissionalização e inserção do jovem no mercado de trabalho.