Conselho para combate às drogas ampliado em Itabuna

O Conselho Municipal de Políticas contra Drogas será reativado e com reprsentação ampliada, conforme decisão da Câmara de Itabuna. A partir de projeto (nº 21/2021) assinado pelo vereador Israel Cardoso (PTC), será integrada à entidade uma cadeira oriunda da universidade; outra da subseção local da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) e uma terceira do segmento evangélico.

Braço do controle social, a entidade terá 28 membros. “É um conselho importante, que vai atuar nas políticas de combate às drogas; vamos fortalecer as instituições que prestam serviço, a exemplo dos centros de recuperação. Ao longo do tempo, têm perdido até recursos de emendas por falta de um conselho”, afirmou o autor, que contou com a relatoria do edil Pastor Francisco (Republicanos).

A aprovação definitiva da matéria foi referendada na sessão de quarta-feira (12)., Ao longo da tramitação do projeto, prevaleceu a importância daquele instrumento contra as mazelas trazidas pelos entorpecentes. “Visamos a estruturação do Conselho, justamente para fortalecer o combate às drogas em Itabuna”, acrescentou Israel. (Fonte: Ascom Câmara de Itabuna)