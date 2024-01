Conselho Regional de Enfermagem da Bahia tem nova diretoria

Tomou posse nesta segunda-feira (1/1) a nova direção do Conselho Regional de Enfermagem da Bahia (Coren-BA), eleita em 2023 para o triênio 2024-2026. Composta de 17 conselheiros titulares e 17 conselheiros suplentes, a nova diretoria do Coren-BA tem a participação de profissionais da enfermagem de diversos municípios da Bahia, inclusive da Chapada Diamantina.

A nova direção do Coren-BA foi representada pela chapa 3 e 4, e disputou a eleição do conselho contra outras duas chapas, vencendo o pleito após receber mais de 9 mil votos. O novo presidente do Coren-BA é o Enfermeiro David Apóstolo.

“A eleição da nova direção do Coren-BA foi uma vitória de toda a categoria. Uma eleição na qual nos empenhamos bastante e que foi inédita porque houve grande participação dos profissionais da enfermagem. Muitos serão os desafios para os próximos três anos, e estaremos juntos com toda a categoria da enfermagem”, avaliou Cézar Enfermeiro, o vice-presidente do Coren-BA, servidor municipal da cidade de Palmeiras-BA.

Fotos: Divulgação