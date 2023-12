Consequências da chuva em Itabuna

Quatro chamados foram registrados na madrugada e na manhã de hoje, dia 20, pela Diretoria de Defesa Civil que ao meio-dia fez balanço de atendimentos à população em decorrência das chuvas. Não houve gravidade nos registros, mas problemas pontuais como, por exemplo, queda de árvore, deslizamento de encosta no Fátima, alagamento de escola pública no Urbis IV e na feira provisória do São Caetano.

Segundo o diretor da Defesa Civil, órgão vinculado à Secretaria de Segurança e Ordem Pública (SESOP), Kaique Brito, os problemas relatados podem ser considerados normais mesmo com o volume de 108 milímetros coletados junto ao Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) ao meio-dia. Ele explicou que no caso envolvendo a queda de árvore, no Fátima, o fato se deu na rua do bairro, onde também aconteceu a queda de uma encosta sem danos materiais ou vítimas.

No Urbis IV, na zona oeste da cidade, foi observado alto volume de chuvas, acima de 108 mm na madrugada, com o alagamento da Escola Municipal Frederico Smith Lima. O problema foi ocasionado por calha entupida, mas já foi solucionado, tendo as aulas sido suspensas, o mesmo na Rede Municipal de Ensino. O alagamento da Rua A teve como causa o entupimento de bueiros.

“A situação está sob normalidade em toda a cidade depois que medidas preventivas com a limpeza de bocas de lobo, bueiros e canais de drenagem foram limpas e tiveram na manutenção nos últimos 90 dias por determinação do prefeito Augusto Castro”, disse Kaique Brito. Ele informou que a Diretoria de Defesa Civil continua com equipes de prontidão por 24 horas, podendo ser acionadas pelos telefones 199 ou (73) 98117-4490 ou pelo Instagram @defesacivilitabuna.