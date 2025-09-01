Construção de mais 3.401 habitações do Minha Casa Minha Vida na Bahia

Mais 3.401 famílias baianas terão a oportunidade de realizar o sonho da casa própria com o anúncio da nova fase de obras do programa Minha Casa Minha Vida (MCMV), fruto de parceria do Governo do Estado com o Governo Federal. Nesta segunda-feira (1º), o governador Jerônimo Rodrigues e o ministro da Casa Civil, Rui Costa, autorizaram obras e firmaram compromisso para a construção de unidades de habitações em 57 municípios da Bahia, durante cerimônia no Centro de Convenções de Feira de Santana. O investimento anunciado foi de R$ 305,9 milhões.

“Habitação é direito. Quando construímos casas, pensamos no acesso, na coleta de lixo, no transporte, no serviço de saúde. Esse é um projeto fundamental para a gente. A gente quer que as famílias tenham unidades de saúde nas proximidades para que tenham acesso fácil a vacina, para que possam levar o filho para fazer um exame. O Minha Casa Minha Vida chega para transformar a comunidade como um todo”, enfatizou o governador.

Para Cailene Tito dos Santos, de 22 anos, que vive com o marido e os filhos em uma casa que não comporta a família na cidade de Rafael Jambeiro, o anúncio é uma realização pessoal. “Eu moro de favor. Eu, meu esposo, meus dois filhos e meu irmão. Moramos todos na casa do meu cunhado há mais ou menos nove anos. Imagina? Essa casa será um sonho realizado. Vamos ter uma casa, um conforto, a segurança de ter uma casa própria. É um sonho”, reafirmou.

MCMV Bahia

O projeto prevê a construção de 560 moradias nas cidades de Entre Rios, Euclides da Cunha, Serra Preta, São Sebastião do Passé e Ruy Barbosa. Por meio do Minha Casa Minha Vida Bahia, com recursos do governo estadual e do Governo Federal, também foram assinadas ordens de serviço para a construção de 50 unidades habitacionais em Maiquinique, com mais de R$ 5 milhões somente do governo estadual, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Urbano (Sedur). Para Capim Grosso, Canavieiras e Itacaré foram assinados termos de compromisso entre a Caixa Econômica Federal, o Governo da Bahia e o Governo Federal para a construção de mais 125 habitações.

Secretária de Desenvolvimento Urbano, Jusmari Oliveira reforçou que a ampliação do programa possibilita que a Bahia avance na garantia de habitação de qualidade, especialmente para pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade. “A Bahia tem avançado muito, principalmente na recuperação da qualidade de vida para pessoas que vivem em habitações vulneráveis. Esse é um marco importante para o programa. Vamos multiplicar os recursos para atender ao máximo de famílias possíveis nas zonas rurais e nas zonas urbanas”, acrescentou.

Segundo a titular da pasta, entre 2023 e 2025 o Estado também construiu casas para atingidos por enchentes em 2021. Três mil moradias já foram entregues para estas famílias, através do programa Bahia Minha Casa. Já para a modalidade rural do MCMV, foram celebrados termos de compromisso para a construção de 2.676 imóveis em 49 cidades. Estão entre as contempladas: Canarana, Ibititá, Lapão, Brotas de Macaúbas e Retirolândia. As casas vão atender comunidades rurais, de pequenos produtores rurais e comunidades quilombolas.

O programa estabelece limites de até R$ 12 mil de renda bruta familiar mensal em áreas urbanas, contemplando diferentes faixas de renda, e até R$ 150 mil anual em áreas rurais. O ministro da Casa Civil, Rui Costa, sinalizou que a retomada do programa já garantiu quase dois milhões de unidades habitacionais contratadas até o momento em todo país. “Em parceria clom governadores, com prefeitos, retomamos quase a totalidade das obras do Minha Casa, Minha Vida. Nós fixamos uma meta de dois milhões de unidades contratadas para os quatro anos de mandato do presidente Lula. Hoje nós temos contratadas 1,7 milhão de unidade e anunciamos mais. É a nossa prioridade”, frisou.