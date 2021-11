Conta de água terá reajuste de 9 por cento em Itabuna

A Agência de Regulação dos Serviços Públicos de Itabuna (Arsepi) autorizou reajuste máximo de 9% depois de analisar a solicitação da Empresa Municipal de Águas e Saneamento (Emasa), que pleiteou um aumento tarifário de 15,05% nos serviços de água e esgoto. A concessionária informa que necessitou repor perdas inflacionárias, no período de abril de 2019 a setembro de 2021, com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC).

Em suas considerações, o superintendente da Arsepi, Humberto Mattos, levou em conta que a análise de documentos e informações prestadas, além de arquivos existentes na Agência Reguladora, contribuíram para se chegar aos 9%. “Vale ponderar que o percentual de 15,05% desejado não deve prosperar, manifestando-se pelo aumento máximo de 9%, em consonância ao apontado pelo levantamento do INPC”, disse o superintendente da Arsepi em sua manifestação.

Alegações da diretoria

O diretor-financeiro da Emasa, Ronaldo Simas, apontou que, mesmo não obtendo o porcentual desejado, a correção em nove pontos percentuais nas contas de consumo ajuda a diminuir as perdas provocadas pela inflação e o crescente aumento de insumos e serviços utilizados pela Emasa, a exemplo da energia elétrica.

“São quase três anos sem reajuste na nossa tarifa de água e, nesse período, enfrentamos o advento da pandemia da Covid-19, que desestabilizou a economia do país e a renda das pessoas, principalmente aquelas mais vulneráveis. O acréscimo não foi o que buscávamos, porém, ajudará bastante no equilíbrio financeiro da Emasa”, ressaltou Simas.