Contagem regressiva para “São João Quente na Terra do Frio”

Texto e fotos: Celina Santos

Daqui a exatos 30 dias, a gente vai cantarolar: “A fogueira está queimando/ em homenagem a São João/ o forro já começou/ vamo gente/ arrastar pé nesse salão”. Então, que tal conhecer o município de Maracás?

No último dia 19 de abril, chegou aos 167 anos de emancipação política. A chamada “Terra das flores” e do frio, a 90 km de Jequié, é um charmoso lugar, guiado pela beleza e, sobretudo, hospitalidade das pessoas.

A propósito, a altura de quase mil metros acima do nível do mar (são 976) garante temperaturas diferentes da maior parte da Bahia.

Nesta segunda-feira de outono, por exemplo, de acordo com o site Climatempo, tem mínima de 15 graus. Obviamente, na época do arrasta-pé, cai bem mais.

Ali, um potencial enorme para o turismo de inverno, rural, cultural, entre outras vertentes daquele pedaço de Bahia (com pouco mais de 20 mil habitantes).

Falando dos festejos juninos, segundo o prefeito Uilson Novaes (Soya), a tradição será cumprida.

Ou seja, uma festa singela, com brincadeiras, música, cores, dança… Sem nada muito, digamos, “megalomaníaco”.

Estamos falando de um lugar onde reinam fogueira, fogos, licor, amendoim, brincadeiras e o “tingue-lingue” da sanfona.

Minério em exploração

É lúdico demais, não é? Mas, para quem gosta de turismo rural, também tem no entorno as lindezas de povoados pra lá de bucólicos.

É o caso de Caldeirão dos Miranda (s), Pé de Serra, Capivara, Porto Alegre. Neste último, inclusive, está em exploração uma mina de Vanádio (potencial, ao menos, até 2049).

O minério, descoberto há décadas, tem rendido royalties volumosos. De acordo com a Prefeitura, foram mais de R$ 7 milhões em 2021.

Recursos, garante Soya, que vêm sendo usados em áreas como Saúde e Educação. Além do cuidado impecável com o aspecto da cidade.

Agora, como filha da terra, preciso avisar aos visitantes (vale tanto para a sede como distritos): garanta touca, luva, cachecol, casaco beeeeem grosso, bota… principalmente, nesta época do ano.

Enfim, é certo que ‘forrofiar’ aquece nosso corpo, mas… Conhece o termo “bater queixo” quando a gente treme de frio?

Para quem gosta, outro refúgio são bebidas típicas, como moscatel, licor, ‘caipivinho’ etc. Promete que não vai dirigir depois?

Onde ficar

Ah! Também tem hospedagem para todos os gostos e bolsos, viu? Mas adiante a reserva, porque a procura é crescente.

Entre os pontos mais procurados, as pousadas Vale Aprazível (fundada pelo saudoso prefeito Fernando Carvalho) e Menina Bonita (com a chiquérrima piscina com água quente).

É isso, já dei a dica. Tá contigo, hein? Porque São João é imperdível!!!