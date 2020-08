Continuam abertas as inscrições para o 1º  Vestibular On-Line, gratuito, na Faculdade de Ilhéus

Mesmo enfrentando as adversidades causadas pela pandemia da Covid-19, os empreendedores estão com o foco no futuro de suas carreiras. E, assim, a Faculdade de Ilhéus mantém abertas as inscrições para o primeiro Vestibular On-Line na história da instituição, que completa 18 anos no próximo mês de outubro.

A Faculdade oferece como opções cursos de graduação em profissões que se mantêm em alta no mercado de trabalho: Administração, Ciências Contábeis, Direito, Enfermagem, Engenharia Civil, Nutrição, Odontologia e Psicologia. As inscrições são gratuitas e feitas através do site www.faculdadedeilheus.com.br.

A aprovação garante o início do curso no semestre 2020.2, sendo que as atividades letivas começam no dia 19 de agosto. Devido ao distanciamento social, o vestibular on-line proporciona uma série de facilidades. Por exemplo, você marca o dia e a hora de realização da prova, que também pode ocorrer imediatamente após a inscrição. E o resultado do vestibular sai na maior rapidez.

A Faculdade de Ilhéus aceita também as notas do ENEM como requisito para ingresso, desde que o candidato não tenha zerado a redação, dispensando a prova do vestibular. Há facilidades ainda para outras formas de ingresso, como no caso de transferências e de segunda graduação.

Créditos – Além de facilitar o acesso, a instituição viabiliza diversas formas de financiamento para qualquer um dos cursos de graduação. O candidato pode optar pelo FIES – Fundo de Financiamento Estudantil, programa do Governo Federal que banca até 100 por cento da graduação.

O estudante também conta com a opção do Cred-IES–Cesupi, sistema próprio de financiamento da Faculdade de Ilhéus que oferece crédito para subsidiar até 70 por cento da mensalidade, do início ao fim do curso. E agora a faculdade lançou uma nova linha de crédito intitulada Mais Acesso, cujo contrato de financiamento dispensa a consulta ao SPC e a apresentação de fiador. Para mais informações, ligue (73)2101-1700.