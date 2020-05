Os números do Coronavírus divulgados na noite deste domingo, 3, pela secretaria municipal de Saúde, manteve Itabuna como a segunda cidade da Bahia com maior quantidade de casos da doença. São 252 até agora, com seis mortos.

A nova vítima da fatal da pandemia no município foi o cabo PM Wilson Moura, que morreu na manhã de hoje no hospital Calixto Midlej Filho. Ele trabalhava no Conjunto Penal. A seguir, o mais novo boletim do Coronavírus em Itabuna.