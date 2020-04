Contra avanço da Covid-19, Câmara de Itabuna prorroga medidas de prevenção

Diante da crescente confirmação de casos de infectados pelo novo coronavírus, assim como de mortes em Itabuna, a Câmara de Vereadores decidiu prorrogar por tempo indeterminado as medidas de prevenção. A decisão, disposta na Portaria 009/2020, mantém os efeitos da publicação nº 008/2020, que limita o acesso às dependências da Casa.

Além de respeitar o estado de calamidade pública no município, já reconhecido pela Assembleia Legislativa da Bahia, o Legislativo comunga com a recomendação do Ministério da Saúde, para se evitar aglomerações e optar pelo máximo de distanciamento social possível. Até então, esta é considerada a forma mais prudente de conter o avanço da doença já espalhada pelo mundo.

Até a sexta-feira (24), quando a portaria foi publicada no Diário Oficial do Poder Legislativo, o boletim da Secretaria Municipal de Saúde apontava a existência de 113 pessoas acometidas pela Covid-19. O número reforça a importância do não acesso de visitantes às dependências da Casa, nem a realização de eventos próprios ou de terceiros.

Teletrabalho e proteção

Conforme o documento agora referendado, caberá às chefias imediatas autorizar o teletrabalho de servidores a elas ligados. Nos casos em que não forem possíveis as atividades à distância, deverão trabalhar em sistema de rodízio e estarem, no máximo, dois em um mesmo espaço.

A Diretoria Administrativa da Câmara ficará incumbida de verificar o cumprimento de medidas para higienização, inclusive com oferta de álcool gel nos gabinetes, departamentos e outros locais de circulação.

Além disso, eventuais funcionários terceirizados que precisem frequentar a Casa também deverão seguir o esquema de rodízio e receber das empresas em que atuem os devidos Equipamentos de Proteção Individual (EPIs). (Fonte: Ascom Câmara)