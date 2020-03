Contra coronavírus em Itabuna, sindicato sugere fim de ano letivo de 2019

Diante do cumprimento de 75% do calendário de 2019 e por causa do novo coronavírus (Covid-19), a presidente do Sindicato do Magistério Público Municipal de Itabuna (Simpi), Maria do Carmo Oliveira (Carminha) sugere que à Secretaria de Educação que já seja encerrado o ano letivo de 2019. A conclusão das aulas, atrasada após uma greve, está até então marcada para abril.

Como justificativa para a antecipação das férias dos alunos, o documento assinado pelo Simpi menciona a preocupação com o avanço do novo coronavírus e a decretação de pandemia por parte da Organização Mundial de Saúde (OMS). Carminha cita, ainda, a falta de material de higienização e cuidados das crianças em creches da rede municipal em Itabuna. Cabe lembrar que a higienização com sabão ou álcool gel está entre as medidas sugeridas pelos profissionais em medicina contra o Covid-19. (Texto: Redação com informações do Pimenta)