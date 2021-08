Contra Covid-19, vacinação contempla pessoas de 26 e 25 anos

A Prefeitura de Itabuna começa a vacinar nesta terça-feira, dia 10, pessoas com 26 anos ou mais. A Secretaria Municipal de Saúde, por meio da Rede Frio, tem avançado com a imunização do público jovem contra a Covid-19. Na quarta-feira, será a vez das pessoas acima de 25 anos.

É importante lembrar que a imunização ocorre nas Unidades Básicas (UBS) e de Saúde da Família (USF), das 13 às 16 horas. A documentação necessária é a Carteira de Identidade (RG), CPF ou cartão do SUS e comprovante nominal de residência. Quem mora de aluguel precisa apresentar fotocópia do contrato.

Vacina da gripe

Pelo calendário divulgado na tarde de domingo passado, a vacinação contra o vírus Influenza (gripe), até a sexta-feira, prossegue no turno matutino nas Unidades Básicas e de Saúde da Família das 8 às 11 horas. São vacinadas pessoas com idade a partir de 6 meses. A documentação exigida é o RG, CPF ou cartão do SUS, além de comprovante nominal de residência.