Contra incêndios, 14º hidrante instalado em Itabuna

Itabuna instalou mais um hidrante e até agora soma 14 equipamentos contra incêndio, dentro do cronograma estabelecido entre a Emasa e o 4º Grupamento de Bombeiros Militar (GBM). O mais novo equipamento foi colocado na Avenida Juca Leão, próximo ao Grapiúna Tênis Clube.

Para o gerente técnico da Emasa, João Bitencourt, a parceria com o Corpo de Bombeiros de Itabuna cumpre a finalidade de proporcionar mais segurança à população, além de valorizar a vida, o bem maior de todos, e o patrimônio material.

“Estamos alinhados com o comando do 4º GBM nesse propósito de tornar a cidade mais segura. Esse é um trabalho preventivo, pois, em caso de incêndio, os combatentes do fogo sabem onde abastecer as viaturas facilmente”, destaca Bitencourt.

Maior proteção

O comandante do 4º GBM, tenente-coronel Manfredo Silva Santana, ressalta que no quesito relacionado à prevenção de incêndio, Itabuna caminha na vanguarda e é exemplo para as demais cidades baianas. “Hoje Itabuna é um modelo a ser seguido, pois passou a ser a cidade mais protegida em relação a hidrantes”, diz.

O próximo equipamento a ser instalado pela parceria será na Rua Senhor do Bonfim, no bairro de Fátima, ainda neste mês. Outros dez serão implantados no segundo semestre, dentro do calendário preestabelecido entre a Emasa e a corporação.