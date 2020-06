Contra infecção cruzada, S. Casa tem fluxo exclusivo para cirurgias

Além dos casos do novo coronavírus, diversas outras patologias são registradas diariamente e precisam ser atendidas nas unidades hospitalares. Por isso, os hospitais da Santa Casa de Misericórdia de Itabuna adotaram uma série de medidas para garantir atendimento a pacientes que necessitam ser submetidos a procedimentos cirúrgicos em um ambiente seguro.

Hoje, os protocolos nos hospitais Calixto Midlej Filho e Manoel Novaes estão ainda mais rigorosos e nenhum paciente com sintomas gripais é submetido a procedimentos cirúrgicos. Outra medida importante é que, desde o início da pandemia, foram escalados colaboradores exclusivos para atuar nos setores de Covid-19.

“Portanto, quem é admitido para procedimentos eletivos é assistido em setores separados, com equipe distinta dos pacientes com sintomas gripais”, relata a diretora técnica do Calixto Midlej Filho, Lívia Mendes.

Setores distintos

A diretora técnica destaca que, desde a entrada, o paciente que procura a unidade para realizar cirurgias eletivas possui fluxo separado daqueles com suspeita de Covid-19, com internação em setores distintos e assistência por equipe também distinta dos demais.

“Para reforçar essa separação, estamos orientando que os cirurgiões solicitem teste para Covid e que os pacientes realizem esse procedimento pouco tempo antes do internamento”.

A médica ressalta que o Calixto Midlej mantém medidas rigorosas de isolamento até a internação para garantir que não

ocorra a contaminação da equipe e demais pacientes. Pessoas com sintomas respiratórios nem são admitidas, sendo orientadas a remarcar o procedimento cirúrgico após remissão.

A médica explica também que, independentemente de ser cirúrgico, todo paciente suspeito ou confirmado para coronavírus é internado no setor específico para Covid, com equipe exclusiva e seguindo protocolos de segurança para que não ocorra contaminação.

“Inclusive, pacientes admitidos na emergência, mesmo que sem suspeita de Covid, também são triados com teste rápido. Isso é para evitar que seja internado, inadvertidamente, um portador do vírus em setor que não seja específico para este paciente. Assim, evitamos a contaminação dos demais”.

Evitar risco de contaminação externa

Para manter a qualidade nos procedimentos cirúrgicos de alta complexidade e evitar o risco de contaminação externa, somente o acompanhante tem acesso ao paciente durante o período em que fica hospitalizado. Mas depende da idade e tipo de cirurgia a que ele será submetido.

“Essas e outras medidas foram adotadas para que o paciente não deixe de ser submetido ao procedimento cirúrgico por medo e, por conta disso, possa ter seu quadro de saúde agravado por causa de adiamento”, relata o coordenador de Enfermagem do Centro Cirúrgico, Saulo Oliveira.

Ele explica que os leitos cirúrgicos da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) ficam em um pavilhão exclusivo. Já os leitos para atendimento Covid-19 estão em outro pavilhão. “Além disso, reforçamos outros cuidados, principalmente com relação ao uso adequado de equipamentos de proteção individual (EPIs) e aplicação de protocolos próprios para o momento de pandemia.

O Hospital Calixto Midlej conta com uma estrutura completa para procedimentos eletivos, tais como urologia, cirurgia do aparelho digestivo e coloproctologia, mastologia, ginecologia, ortopedia, neurocirurgia, cirurgias oncológica, cardíaca, cirurgia bariátrica, cirurgia bucomaxilo facial, cirurgia de cabeça e pescoço e cirurgia plástica.