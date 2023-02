Contra o Bahia, Itabuna prepara jogo de marcação e imposição

O Dragão do Sul, que começou o Baianão cuspindo fogo para vencer, hoje faz um trabalho de resgate. Foi o que revelou o técnico Sérgio Araújo, sobre a equipe do Itabuna Esporte Clube, com a média de 24 anos de idade entre os atletas. A turma brilhou ganhando três partidas, mas tropeçou com duas derrotas e três empates.

Confessando que acorda de madrugada para bolar esquemas de jogo no celular e conduz treinos intensos durante o dia, Sérgio participou de entrevista coletiva junto com o goleiro Thiago Passos, o zagueiro Jan Piter e o presidente do clube, Rodrigo Xavier.

Questionado pelo Diário Bahia sobre qual o principal trunfo do Itabuna para enfrentar o Bahia, no próximo dia 26, ele elaborou: “Temos que buscar resgatar aquele futebol que nós apresentamos nas três primeiras rodadas e o trabalho dessa semana é de reconstrução dessa equipe. Se a gente conseguir resgatar essa possibilidade de um jogo de construção, marcação, imposição, jogar no campo do adversário, a gente tem grandes possibilidades de sair de lá com resultado positivo.

Num discurso afinado, os jogadores citaram o ritmo intenso de treinamento, o objetivo claro de encarar o Bahia, em Camacan, com sede de voltar a somar pontos na tabela. Admitindo o quão comprometedor é não ter um estádio para chamar de seu, Sérgio reforçou a importância de a torcida apoiar o máximo possível o seu “Azulino”.

Já Rodrigo (Digão) Xavier, falou da expectativa para o time ser campeão baiano e, além disso, poder participar de competições como Copa do Brasil e Copa do Nordeste. “A mensagem principal é a confiança de toda a comissão e todos os atletas é que nosso grupo vai classificar, vamos brigar para chegar à final e chegando à final, brigar para trazer o troféu”, reforçou.