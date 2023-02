Contra violência no Carnaval, Secretaria de Políticas para Mulheres reforça ações

“Que bom que nossas ações no Carnaval vão se espalhar pela Bahia afora. Porque no interior também acontece violência. Estaremos juntos com todas ações [dizendo] que é importante respeitar. Me respeita! É isso que as mulheres baianas vão dizer nesse Carnaval”. Assim a secretária de Políticas para Mulheres, Elisângela Araújo, tratou do trabalho contra o assédio durante a folia, também no interior.

No lançamento do Carnaval do Interior, no último sábado (4), em Itacaré, ela destacou as condições garantidas pelo governo estadual, com campanhas se sensibilização. “Reforço da rede para que as mulheres tenham o acolhimento, o amparo necessário nesse momento de folia. Esperamos que esse Carnaval do interior seja de amor, paz e que não registre grandes números de violência contra nós, mulheres”, frisou.

Via Facebook, ela acrescentou uma mensagem que vem sendo disseminada, sobretudo em épocas de folia: “Nesse carnaval não esqueça: RESPEITE AS MINA!”