Contratação temporária de profissionais de educação em Ilhéus 

A Prefeitura de Ilhéus lançou o edital do Processo Seletivo Simplificado para contratação temporária de 433 profissionais da educação. As vagas serão distribuídas da seguinte forma:

– Professor/Docente (Educação Infantil, Fundamental Anos Iniciais e Finais, EJA 1 e 2): 299 vagas

– Supervisor/Orientador: 20 vagas

– Intérprete de Libras: 7 vagas

– Profissional de Apoio à Inclusão Escolar: 25 vagas

– Agente de Manutenção de Infraestrutura (Auxiliar de Serviços Gerais): 38 vagas

– Agente de Nutrição Escolar (Merendeira): 34 vagas

– Vigilante (Porteiro): 10 vagas

– Além das vagas imediatas, haverá formação de cadastro reserva para todos os cargos.

As inscrições serão gratuitas e poderão ser realizadas de forma presencial, nos dias 21 a 24 de fevereiro, no Teatro Municipal de Ilhéus. O processo seletivo será realizado por meio de Avaliação Curricular de Títulos e Documentos, com caráter classificatório e eliminatório. A lista com o resultado preliminar está prevista para ser divulgada no dia 27 de fevereiro no Diário Oficial.

Para mais detalhes, acesse o Edital nº 001/2025 e acompanhe as atualizações nos meios oficiais de comunicação da Prefeitura de Ilhéus.