Convenção confirma Augusto Castro candidato a reeleição; apoio de 13 partidos

O prefeito de Itabuna, Augusto Castro, foi confirmado como candidato a reeleição pelo PSD, durante convenção realizada no Centro de Cultura Adonias Filho. Uma celebração da democracia e da defesa para o município continuar no rumo do desenvolvimento.

O evento reuniu centenas de apoiadores e lideranças políticas como o governador Jerônimo Rodrigues (PT), o senador Otto Alencar (PSD), o deputado federal Paulo Magalhães (PSD), os deputados estaduais Rosemberg Pinto (PT) e Soane Galvão (PSB), além dos secretários estaduais do Trabalho, Emprego e Renda, Davidson Magalhaes (PC do B), e de Desenvolvimento Rural, Osni Cardoso (PT), que reafirmaram seu apoio ao atual prefeito.

Augusto Castro será candidato à reeleição pela coligação “Itabuna não pode parar”, composta pelo PSD, Republicanos, Progressistas, PC do B, PT, PV, PSB, Avante, PSDB, Cidadania, Agir, Podemos e PRTB. A chapa encabeçada por Castro terá como candidato a vice-prefeito o professor Júnior Brandão.

Após ter seu nome oficializado na convenção, Augusto Castro agradeceu à família e a Deus pela oportunidade de estar governando Itabuna. Ele lembrou sua infância e adolescência de sacrifício e superação, quando morou no bairro Pedro Jerônimo.

“Agradeço a Deus e a minha família por governar Itabuna para o meu povo. Em especial à minha esposa e companheira de todos os momentos. Governador, eu vim de baixo, criado no bairro Pedro Jerônimo, da mesma forma que o senhor veio de Aiquara. Trabalhei, lutei e conquistei; é preciso força e determinação, sou muito grato a Deus”, declarou o prefeito e candidato à reeleição, Augusto Castro.

Para completar, frisou que a sua candidatura “caminha ao lado do nosso presidente, nosso governador, de deputados federais, estaduais, senadores e do povo. Itabuna não vai retroceder, tem que continuar seguindo em frente, próspera e crescente”, disse Augusto Castro.

Apoios conquistados

“Fiz questão de vir a Itabuna para retribuir o apoio que recebi de Augusto, pedir que a população que o apoie em sua reeleição e garantir que ele tem todo o nosso apoio na busca por um novo mandato”, declarou o governador Jerônimo Rodrigues, que foi muito festejado pelo público presente.

O mandatário baiano continuou dizendo que Augusto Castro e Júnior Brandão representem o projeto de investir em infraestrutura, saúde, educação e inclusão social. “Estaremos juntos nessa caminhada, com os apoios do presidente Lula, do ministro Rui Costa, do senador Jaques Wagner e dos nossos deputados federais e estaduais”, ressaltou Jerônimo.

Emocionado, Júnior Brandão disse que “vamos colaborar para que Augusto trabalhe cada vez mais por Itabuna. Serei um parceiro nessa luta para melhorar a infraestrutura da cidade e as condições de vida da população”, garantiu o candidato a vice-prefeito.

O deputado estadual Rosemberg Pinto destacou que Augusto pode contar com o apoio de toda a bancada do Governo na Assembleia Legislativa. “Juntos vamos fazer história e reeleger o melhor prefeito da história de Itabuna”, assegurou o líder do Governo no parlamento baiano.

Já o deputado federal Paulo Magalhães afirmou que “Augusto é um administrador irretocável e continuará contando com o apoio do presidente Lula e do governador Jerônimo para trazer mais investimentos para Itabuna”, reconheceu.

Falando em nome dos 13 partidos que integram a coligação “Itabuna não pode parar”, Davidson Magalhães disse que “a reeleição de Augusto representa o reconhecimento do que o prefeito tem realizado na cidade, com o apoio dos governos estadual e federal. Vamos caminhar juntos para a vitória”.

O senador Otto Alencar afirmou que “hoje celebramos o êxito de uma grande administração, um trabalho que tem que continuar. Augusto enfrentou uma pandemia, duas grandes enchentes, cuidou das pessoas mais carentes e mesmo com esses grandes desafios realizou o maior volume de obras da história da cidade, mostrando toda a capacidade de trabalho”, expressou o senador e presidente estadual do PSD.