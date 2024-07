Convenção em Itabuna sela aliança entre Jerônimo e Augusto

A caminhada do prefeito Augusto Castro (PSD) em busca da inédita e tão sonhada reeleição chega ao auge nesta terça-feira (30).

Ao contrário do que foi confirmado ao Diário Bahia no mês anterior, o ato foi antecipado em quatro dias.

Possivelmente, para assegurar a presença dos “caras altas” da coligação. Um deles, obviamente, é o mandatário-mor do estado, governador Jerônimo Rodrigues (PT).

Com voz rouca e tom de quem busca aliados com chamego, ele já sinalizava lá atrás o desejo de marchar de mãos dadas com o gestor itabunense na campanha deste 2024.

*Por gratidão*

O governador deixou claro que, nos pleitos municipais, demonstraria gratidão aos prefeitos que acreditaram nele no pleito de 2022.

Ali, pesquisas sinalizavam cenário desfavorável. Mas o PSD, que estava no barco do petista desde o começo, obviamente esperava retribuição.

É por isso que o senador Otto Alencar, principal liderança da legenda, deverá estar na convenção, marcada para começar às 16h55min, no Centro de Cultura Adonias Filho.

Segundo o comandante do grupo em nível local, Alcântara Pellegrini, a valsa dos pretensos campeões (para prefeito, vice e vereadores) rem em torno de 15 pares (ops, partidos).

As faces e respectivos números, porém, só serão conhecidos no templo da Cultura que hoje vira templo da Política.

Ah! Ao que tudo indica mais um nome é esperado com tooooodo carinho: o do ex-prefeito Nilton Azevedo.

Afinal, ele deve estar se sentindo um tanto abandonado pela turma de ACM Neto.

A esperança do prefeito, certamente, é que o carismático ex-quase-futuro-aliado Azevedo lhe mire o olho verde e grite para a plateia: “Ei, agora o capitão é Augusto”.