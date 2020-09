Convenção homologa candidaturas de Augusto Castro e Guinho

O candidato a prefeito pelo PSD, Augusto Castro, assumiu o compromisso em desenvolver Plano de Governo sob três eixos: Itabuna, Cidade Inteligente; Itabuna, Cidadã, Empreendedora; e Itabuna, Cidade Cidadã na convenção municipal do Partido Social Democrático (PSD), que homologou seu nome junto com o do vereador Enderson Guinho (Cidadania) para vice-prefeito. O evento, realizado na Terceira Via Hall, na noite de terça-feira, 15, reuniu líderes políticos do Cidadania, PSB e Rede Sustentabilidade que apoiam a chapa, filiados e os 81 candidatos a vereador da coligação.

Ao justificar, o candidato disse que o eixo Cidade Inteligente terá como base a utilização de Tecnologia da Informação e Comunicação prezando pela educação de excelência, atendimento à saúde, com qualidade, e apoio à segurança pública. Para Augusto Castro, a Prefeitura pode utilizar a tecnologia para transformar a vida das pessoas. “A população não pode continuar sofrendo para obter serviços públicos no seu cotidiano. Vamos buscar recursos nas esferas governamentais e investir nesse caminho tecnológico”, sintetizou.

A Itabuna, Cidade Empreendedora do seu Programa de Governo prevê o estímulo ao empresariado, especialmente ao médio e pequeno empresário e ao empreendedor individual para a geração de emprego e renda. O apoio terá como base a capacitação empresarial e da mão de obra, financiamento da atividade mercantil, desburocratização da máquina pública, valorização do comércio e do setor de serviços e da indústria, parcerias com instituições financeiras, de crédito e microcrédito para que a cidade volte a ser pujante polo de prestação de serviços e de comércio.

Já o eixo Itabuna, Cidade Cidadã se baseia no cuidar das pessoas, com o desenvolvimento de políticas públicas setorizadas para a criança, o jovem, o adulto e o idoso. As políticas públicas do município estarão alicerçadas na perspectiva de futuro para a juventude, no apoio e incentivo aos esportes, ao lazer, as artes e a cultura tendo como objetivo fazer as pessoas sentirem orgulho da cidade e terem de volta a esperança. Para o candidato Augusto Castro para realizar os sonhos e compromissos com Itabuna e sua gente vai contar com importantes apoios políticos.

O candidato do PSD citou os senadores Otto Alencar e Ângelo Coronel que deram depoimentos de incentivo à chapa Augusto Castro – Guinho por meio de vídeos. Também citou os deputados federais do PSD, PSB, Cidadania e Rede, o deputado federal Paulo Magalhães, além dos deputados estaduais. “Como deputado estadual consegui trazer recursos para a saúde e hospitais. Abri portas e tenho boa relação política nas esferas estadual e federal. Por isso, as pessoas podem confiar”, declarou, fazendo um apelo para que os candidatos a vereador sejam parceiros da coligação.

Transparência

A presidente do Cidadania, Mariana Alcântara, informou que o partido tem 20 candidatos a vereador. Em nome da coligação “Mudar Para Fazer”, integrada por PSD – Cidadania – PSB e Rede, ela disse que o grupo é forte, comprometido e pronto para fazer a transformação da cidade.

“Enxergamos um projeto que a gente caminha muito próximo. É um projeto em que a gente tem participação efetiva. O Plano de Governo está sendo formatado junto com o de Augusto Castro. O que realmente nos fez estar aqui foi a possibilidade real de haver a mudança nessa cidade que amamos”, completou.

Para Mariana Alcântara, as pessoas querem mudança. “A chapa é inovadora. Itabuna precisa mudar, pois, passou do momento de a cidade ter uma gestão municipal participativa, fortalecida. E mais do que isso: a cidade não pode ser administrada de qualquer forma, precisa ter gestão participativa, transparente e ética”, assinalou.

O professor universitário Júnior Brandão, vereador na atual legislatura, afirmou que é preciso dizer às pessoas que o candidato Augusto Castro é o novo. “É preciso mais do que nunca vestir a camisa, trabalhar duro para levar ao povo a proposta inovadora. O candidato tem um bom Plano de Governo, mas com o pé no chão. Durante quatro anos dá para fazer melhorias em vários aspectos de nossa cidade. Basta captar recursos em nível estadual e federal”, disse.

O presidente do PSB, médico Renato Costa, reafirmou a disposição dos socialistas em elevar a autoestima do povo itabunense e fazê-lo participar do projeto defendido por Augusto Castro e Guinho. “Temos certeza de que a chapa desses dois jovens é a melhor destas eleições, para que Itabuna volte ao lugar de destaque regional. Fizemos uma avaliação e chegamos à verdade de que o projeto que os candidatos a prefeito e a vice-prefeito da coligação representam é a certeza de uma Itabuna melhor para todos nós”, finalizou.