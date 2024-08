Convenção homologa Si Dantas como candidata à prefeitura de Itajuípe

O Republicanos realizará, na hoje (5 de agosto,) a partir das 18h, na Câmara de Vereadores de Itajuípe, convenção para homologar o nome de Si Dantas à Prefeitura de Itajuípe. A pré-candidata contará com o apoio dos partidos Progressistas União Brasil e PL, que fazem convenções no mesmo dia.

Além da homologação de Si Dantas, o evento também oficializará os candidatos dos partidos às vagas na Câmara Municipal. A pré-candidata se mostra otimista para a eleição de 2024: “Durante todos os esses anos, nunca nos afastamos, sempre estivemos ao lado do povo de Itajuípe. Conversando com as pessoas, discutindo seus problemas. Estou preparada para fazer o melhor governo da história de Itajuípe”, disse

Si Dantas já foi vice-prefeita de Itajuípe é reconhecida ‘pelo seu forte trabalho voltado ao social. “Gente que gosta de gente como eu e que ama a minha cidade, conhecendo seus problemas pode mudar a história de nossa gente”, disse ela.

A pré-candidata reforça seu desejo de transformar a administração municipal em uma experiência focada nas necessidades e bem-estar da população. “Itajuípe espera um governo que tenha como foco melhorar a vida das pessoas”, pontuou.