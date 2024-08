CONVENÇÃO HOMOLOGARÁ CANDIDATURA DE DALILA AGUIAR EM ITAGIBÁ

É hoje. A convenção que oficializará a candidatura da enfermeira, Dalila Aguiar (PP) para a prefeitura de Itagibá acontecerá hoje(5) às 18h11min, no Sopão.

A pré-candidata vai para a disputa pelo Progressistas, e o apoio do União Brasil e Podemos. No ato os três partidos formalizam as candidaturas dos pré-candidatos a vereador e vereadora.

Dalila está convidando a todos a se vestirem de rosa e participarem da convenção. “Será um momento de celebração, de encontro, daqueles que querem mudar a nossa Itagibá”, declarou.

A enfermeira Dalila Aguiar, de 38 anos, pode ser a primeira mulher a governar a Itagibá. “Queremos fazer uma gestão exitosa que seja referência regional, para deixar marcas, um município para atual e futuras gerações, uma cidade melhor para se viver, e que o nosso povo possa se orgulhar e dizer: Eu moro em Itagibá”, concluiu.

Devem marcar presença na convenção, o deputado federal Leur Lomanto (UB), e o prefeito de Jequié, Zé Coca (PP), lideranças regionais, de partidos coligados e líderes comunitários locais.