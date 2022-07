Convenção “Por Mais Mulheres no Poder” tem apoio da Amurc

A Associação dos Municípios do Sul, Extremo Sul e Sudoeste da Bahia (Amurc) selou apoio à 1ª Convenção Regional – Por Mais Mulheres no Poder, que vai acontecer dia 11 de agosto, na Uesc. O evento gratuito será promovido pelo Grupo Mulheres do Brasil – Itabuna, através do Comitê de Políticas Públicas, visando trazer a consciência da importância e necessidade da representatividade feminina em todos os espaços de tomada de decisão.

Representantes do GMB no município estiveram reunidas com o presidente da Amurc e prefeito de Buerarema, Vinícius Ibrann, que parabenizou a iniciativa das mulheres, diante do desafio de lutar por mais espaço nas esferas de poder. “A mulher exerce um grande papel na nossa sociedade e precisa ter seu espaço nas decisões que influenciam as mudanças que buscamos para nossa região”, destacou Vinícius.

Mais participação

De acordo com a líder do Comitê, Ludimila Vieira, o evento tem o objetivo de estimular a participação feminina nos processos de tomada de decisões, mostrando a conjuntura atual e esclarecendo a importância da mulher nos postos de liderança para a construção de um país melhor.

“Engajar as mulheres que se destacam no mundo empresarial e em seus grupos sociais para participar dos debates de elaboração de políticas públicas e o acompanhamento destas, emprestando seu olhar e contribuindo para o desenvolvimento social de forma mais ampla, atuando também como multiplicadoras”, destacou Ludimila.

As inscrições gratuitas estão sendo feitas através do Sympla: https://www.sympla.com.br/i-convencao-regional-mulheres-no-poder-pula-pra-50__1652587

Sobre o Grupo Mulheres do Brasil

Criado em 2013 por 40 mulheres de diferentes segmentos, o grupo suprapartidário é presidido pela empresária Luiza Helena Trajano e atualmente possui milhares de integrantes no Brasil e no exterior. Em Itabuna, o grupo é liderado pela Empreendedora Social Wandressa Souza e o Comitê de Políticas Públicas é liderado pela advogada Ludimila Vieira.