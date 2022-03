Convênio entre Simp e universidade abre oportunidades para professores

O Sindicato do Magistério Municipal Público de Itabuna – SIMPI, na incessante busca em garantir comodidades e benefícios a seus associados, firmou mais uma parceria de sucesso. Dessa vez, com a Universidade LaSalle, que já possui tradição em ensino superior à distância no Sul do Brasil e recentemente chegou à nossa região. O associado ao sindicato e seus parentes próximos (filhos, pais e irmãos) terão direito a descontos de 30% nos cursos de graduação e até 50% nos cursos de pós-graduação, ambos na modalidade EAD.

Atualmente, a instituição conta com 25 cursos de graduação à distância, dentre eles: administração, gestão pública, marketing, logística, filosofia, geografia, matemática, história, letras, entre outros. Na área de pós-graduação, existem especializações voltadas à alfabetização e letramento, educação inclusiva, ensino e aprendizagem em matemática, orientação educacional, além de diversos tipos de MBA. O interessado, poderá entrar em contato por meio do contato (73) 99829-5891 (ZAP) ou 3613-3040.

O SIMPI se orgulha em ser uma entidade tão requisitada para fidelização de novos convênios e continuará trabalhando em prol de benefícios e vantagens de sua categoria profissional.

Fonte: Ascom SIMPI