Coolimpa e Associação de Catadores destacam trabalho em favor do meio ambiente

A Associação de Agentes Ambientais e Catadores de Materiais Reutilizáveis e Recicláveis/AACRRI de Itabuna e a Cooperativa dos Catadores de Resíduos Sólidos Recicláveis Consciência Limpa – COOLIMPA de Ilhéus, participaram do Dia Nacional do Campo Limpo, promovido pela Associação dos Revendedores de Insumos Agrícolas do Sul da Bahia-ARISBA, responsável pela unidade de recebimento de embalagens de agrotóxicos/logística reversa.

No estande das duas cooperativas, foram distribuídos materiais informativos e orientações aos participantes do evento, orientando e demonstrando a importância da coleta seletiva na conservação ambiental.

A vice-presidenta da AACRRII, Daniela Santos, afirma que “através da Educação Ambiental conscientizamos da população sobre a importância da coleta seletiva e a cada dia ampliamos a coleta, gerando mais renda para os trabalhadores”. Com 50 cooperados, a AACRRI, que integra o projeto Recicla Itabuna, coleta cerca de 130 toneladas/mês de produtos que são processados na Central de Triagem e comercializados com empresas do setor.

“Saímos do lixão para uma cooperativa e trabalhamos com a coleta seletiva, com uma vida digna que permite garantir o sustento das nossas famílias”, ressalta Deizemeire Silva Souza, presidenta da Coolimpa. A cooperativa, com 30 catadores, coleta cerca de 42 toneladas por mês de recicláveis.

Além de apoiar a participação da AACRRI e da Coolimpa no evento, em parceria com a Defensoria Pública do Estado/ Mãos que Reciclam, a CVR Costa do Cacau, única empresa do Sul da Bahia credenciada pelo Inema e Ibama para o descarte correto de resíduos, também doou para distribuição aos participantes mudas de goiaba, jambo, graviola, jaca e limão, cultivadas no viveiro da área de conservação da empresa, localizada às margens da rodovia Ilhéus-Itabuna.

Alcance e resultados

O presidente da ARISBA, Ronaldo Abude destaca que o Programa de Educação Ambiental Campo Limpo é realizado em 171 escolas, em 11 municípios da região e que “a educação das crianças é fundamental no processo de conscientização sobre o descarte correto de embalagens de agrotóxicos os professores também atuam agentes multiplicadores nas comunidades”.

O Dia Nacional do Campo Limpo teve a participação de produtores rurais e estudantes de colégios do Sul da Bahia e a presença de empresas apoiadoras como Barry Callebaut, Fundação Cargill, Mars Cacau, Ofi Joanes, O Boticário/Boti Recicla, CVR Costa do Cacau, Poder Público e Consórcios Intermunicipais.