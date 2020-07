Cooperativa da agricultura familiar se destaca na produção da própolis vermelha

Com resultados comprovados, cientificamente, no que se refere às ações antioxidante, anti-inflamatória, antimicrobiana, antisépticas e cicatrizantes, entre outras, o extrato de própolis é um dos produtos do sistema produtivo da apicultura que vem ganhando espaço no mercado.

Na Bahia, a Cooperativa dos Apicultores de Canavieiras (Cooaper), detentora da marca Natuflora, que já é referência no beneficiamento e comercialização de pólen apícola, vem se destacando também na produção de própolis vermelha, tanto da matéria-prima, ainda em forma resinosa, quanto com o extrato. A produção já é comercializada para vários estados do Brasil e outros países, como Estados Unidos, França e Japão, com a venda realizada por meio de empresas de exportação.

De acordo com o presidente da Cooaper, Anselmo Nascimento, são produzidos mensalmente cerca de 10 quilos da matéria-prima de própolis, o equivalente a 40 litros do extrato, sendo 90% comercializada ainda na matéria-prima e 10% de extrato, em vendas diretas ao consumidor, em frascos de 30 ml. Ele explica que depois da chegada do entreposto, em 2011, a partir de investimentos públicos do Estado, e acompanhamento técnico da Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR), a cooperativa vem avançando e a vida das famílias envolvidas vem melhorando.

A cooperativa possui 23 apicultores cooperados que produzem também, mensalmente, 350 quilos de pólen, sendo 250 distribuídos em frascos de 10, 240, e 480 gramas, e mais 100 quilos em vendas a granel.

“A melhoria na qualidade do nosso pólen, foi de 80% e a qualidade de vida dos cooperados melhorou 40%. A expectativa é que nos próximos dois anos, com a execução do projeto Bahia Produtiva, possamos ampliar nosso entreposto, beneficiando outros produtos como mel e própolis, para atender de forma completa nossos clientes. E, como consequência, possamos atingir os 90% de melhoria na qualidade de vida de nossos cooperados”.

O entreposto da Coaper possui selo SIF – Serviço de Inspeção Federal, do Ministério da Agricultura (MAPA). Toda a produção é realizada, desde o apiário até o envase, dentro de normas de boas práticas implantadas com a supervisão da, Universidade de Taubaté (Unitau), de São Paulo, e é fiscalizada pelo SIF Federal.

Além da implantação do entreposto, outras ações voltadas para o assessoramento e acompanhamento técnico da produção são desenvolvidas pelo Governo do Estado, em parceria com a Universidade de Taubaté, e com o Sebrae, em ações voltadas para a gestão do empreendimento: “Continuamos acompanhando o grupo, no que se refere a todas a questões pertinentes à produção e gestão”, informa Marivanda Eloy, coordenadora de Apicultura e Meliponicultura da Superintendência da Agricultura Familiar (Suaf/SDR).

Propriedades da própolis

Segundo o Portal Apis Brasil, no país existem mais de 10 subtipos de própolis, a exemplo do própolis verde, própolis vermelha, própolis marrom, própolis amarela, própolis preta e geoprópolis, que se diferenciam por características como a cor, odor e consistência.

Segundo Esther Bastos, doutora em Ciências pela Universidade de São Paulo (USP), a própolis, é uma substância resinosa produzida pelas abelhas melíferas, a partir de exsudatos coletados em diferentes partes das plantas, e tem sido utilizada há séculos na medicina popular, devido às suas propriedades terapêuticas: “A própolis brasileira é um anti-inflamatório natural, altamente eficaz. Ela influencia na redução de colesterol, triglicerídeos e glicemia e apresenta significativos efeitos antimicrobianos”, ressalta Bastos, que tem experiência na área Botânica, com ênfase em Palinologia e Anatomia Vegetal Aplicada ao Estudo de Recursos Alimentares de Abelhas, atuando principalmente nos temas: Identificação de grãos de pólen, polinização e flora apícola; origem botânica da própolis de abelhas Apis Mellifera; Controle de qualidade e atividade biológica de produtos apícolas e Denominação de origem de própolis e mel.

Fortalecimento da apicultura

Para apoiar o sistema produtivo da apicultura, o Governo do Estado, por meio do projeto Bahia Produtiva, executado pela Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional (CAR/SDR), vem investindo para fortalecer e incrementar esse sistema produtivo. Desde 2015, foram destinados recursos da ordem de R$ 35 milhões, em 50 projetos distribuídos no estado.

As ações incluem desde a assistência técnica e extensão rural (Ater) especializada e continuada; apoio à gestão; agroindustrialização e qualificação da produção; aquisição de equipamentos e insumos, a exemplo da entrega de kits de apicultura; até iniciativas voltadas para o acesso ao mercado.

Serviço

Os produtos da Cooaper podem ser adquiridos diretamente pelo site www.polennatuflora.com.br, ou por meio do telefone (73) 3284-1276, WhatsApp (73) 98844-1267 e ainda, no Perfil do Facebook, Pólen Natuflora.