Coordenador do Recicla Itabuna agradece apoio do Estado à recuperação da Central de Triagem da Coleta Seletiva

O secretário municipal de Governo e coordenador do Projeto Recicla Itabuna, Rosivaldo Pinheiro, agradeceu ao Governo do Estado pelo apoio à recuperação da Central de Triagem da Coleta Seletiva da Associação dos Agentes Ambientais e Catadores de Recicláveis de Itabuna (AACRRI), após incêndio ocorrido o dia 1º de janeiro.

“A gestão do prefeito Augusto Castro sente-se muito honrada pelo esforço que tem sido feito e pelo apoio dos parceiros do Governo do Estado, através das secretarias de Meio Ambiente (SEMA), Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre), Cesol, Voluntárias Sociais da Bahia (VSBA) e Bahia sem Fome, que deram as mãos para recuperar conosco a força da AACRRI ao projeto de coleta seletiva que muito nos orgulha”, disse.

“O prefeito Augusto Castro tem dado um exemplo de bom gestor nesta e em outras áreas, especificamente na área de reciclagem, e agradece a todos da iniciativa privada, aos poderes públicos do Estado e a toda comunidade neste esforço de dar as mãos a essa política que já é sucesso em Itabuna e exemplo para o mundo. Então, muito obrigado a todos vocês”, agradeceu Rosivaldo Pinheiro.

Na terça-feira, dia 16, a Central de Triagem da Coleta Seletiva da Associação dos Agentes Ambientais e Catadores de Recicláveis de Itabuna (AACRRI) recebeu do Governo do Estado vários equipamentos dentre os quais 15 luminárias de emergência, dois carrinhos de mão, 40 sacolas big-bag, uma geladeira, um fogão, 10 mesas e 40 cadeiras. Os equipamentos foram entregues na sede provisória da Central de Triagem no Bairro Lomanto.

Na semana passada, após visita técnica dos secretários do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre), Davidson Magalhães, e do Meio Ambiente (Sema), Eduardo Sodré, acompanhados da primeira-dama e presidente das Voluntárias Sociais da Bahia (VSBA), Tatiana Velloso, a Central também recebeu alguns itens incluindo 38 kits de equipamento de proteção individual (EPIs), dois carros elétricos, uma prensa hidráulica e 60 cestas básicas.

Campanha

A AACRRI também iniciou uma campanha de arrecadação junto à comunidade para ajudar na manutenção das famílias de catadores. Quem puder colaborar pode fazer a doação de qualquer valor através do PIX [email protected].

Transferências bancárias podem ser direcionadas para a agência 0001, conta: 47387377-6, do Banco PagSeguro, CNPJ: 42.306.706/0001-26, em nome da Associação dos Agentes Ambientais e Catadores de Materiais Recicláveis de Itabuna.