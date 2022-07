Coordenadores do Hospital de Base discutem melhorias no atendimento

As coordenações das UTIs 1 e 2 e do Núcleo de Educação Permanente em Saúde (NEPS) do Hospital de Base Luís Eduardo Magalhães se reuniram ontem, dia 19, para discutir sobre os Processos de Trabalho em UTIs. A unidade tem como mantenedora a Fundação de Atenção à Saúde de Itabuna (FASI).

As equipes abordaram sobre as metas que devem ser alcançadas, a partir do uso constante de equipamentos de alta tecnologia, destinados ao diagnóstico e tratamento de pacientes críticos. Na oportunidade, foi elaborado um cronograma de capacitação, com ênfase na qualidade da assistência da saúde do usuário e uma gestão de qualidade do serviço.

De acordo com o coordenador médico da UTI 2, Paulo Medauar, a finalidade é obter a redução da morbimortalidade, além da recuperação e conservação do estado biopsicossocial do paciente. “Esse é um ambiente decisivo para o paciente. Requer a assistência contínua de uma equipe multiprofissional e interdisciplinar, qualificada e de uma gestão de excelência”, explicou.

Correção de falhas

A coordenadora do NEPS, Fabiana Souza, comentou que o Melhoramento de Processos é uma metodologia empregada com intuito de compreender, de forma mais detalhada, um determinado setor ou processo que está operando e “busca corrigir eventuais falhas, estabelecer uniformidade e alinhar os esforços da equipe”, completou.

A reunião sobre Processos de Trabalho em UTIs contou também com a participação das coordenadoras de enfermagem da UTI 1, Rita Wenceslau e Alane Souza, da UTI 2 e Maria Luísa, enfermeira da UTI 2.