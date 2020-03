Coorpin tem programação especial para o mês das mulheres

Palestras, debates e rodas de conversa com temas relacionados à violência doméstica, machismo e questões de gênero fazem parte da programação especial da 21ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin), com sede em Itapetinga, em alusão ao mês dedicado às mulheres.



A delegada Déborah Soares Pereira, do Núcleo de Assistência à Mulher Vítima de Violência da 21ª Coorpin, explicou que os encontros realizados em escolas da rede pública e particulares, Câmara de Vereadores e na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB) têm o objetivo de conscientizar a sociedade local sobre a importância da Lei Maria da Penha.



Além de tratar sobre violência doméstica e machismo estrutural, as discussões envolvem a inclusão e o respeito à comunidade LGBT, LGBTfobia no ambiente doméstico e familiar e a necessidade de respeito à identidade de gênero e ao nome social de travestis e/ou transsexuais.



“A intenção é conscientizar e contribuir para a aplicação integral da Lei, bem como atuar no desenvolvimento de melhores práticas e políticas públicas para o seu cumprimento”, salientou a delegada. A iniciativa conta com o apoio do coordenador regional, delegado Roberto Júnior, e do titular da DT/Itapetinga, Irineu Andrade.