Copa do Mundo de Canoagem terá um baiano de Ubaitaba

Filipe Vinícius Vieira (foto), 20 anos, natural de Ubaitaba, foi convocado para a Copa do Mundo de Canoagem Velocidade, que vai acontecer na cidade de Szeged, na Hungria, entre os dias 13 e 16 de maio. Segundo Filipe, essa conquista foi possível por conta do treinamento, apoio e estrutura oferecidos pela Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia (Sudesb), vinculada à Secretaria do Trabalho e Esporte (Setre). “Graças ao projeto Remando em Rio de Contas, que me ofertou academia, fisioterapia, alimentação e apoio técnico, durante 2 anos, eu pude, no campeonato brasileiro, conseguir a vaga para a seleção do mundial de canoagem”.

O projeto do Governo do Estado, por meio da Sudesb, oferece um núcleo de canoagem para jovens de 7 a 18 anos nos municípios de Ubaitaba, Itacaré, Ubatã e Maraú, beneficiando, atualmente, 360 crianças.

O atleta viaja para a Hungria ao lado dos campeões olímpicos e também baianos, Isaquías Queiroz, Erlon Santos e Jacky Godmann, o que garante chances de trazer um título para a o Brasil e para a Bahia. Filipe vai participar do campeonato mundial representando o Brasil e a Associação de Canoagem de Ubaitaba (ACC), entidade parceira da Sudesb na execução do projeto Remando no Rio de Contas, iniciativa na qual ele fez parte de 2017 a 2019.

De acordo com o diretor da Sudesb, Vicente Neto, já era esperada a convocação de Filipe. “Na inauguração do Centro de Canoagem de Ubaitaba, nós apresentamos o Filipinho ao governador dizendo que ele era uma promessa para a canoagem, que hoje se concretiza”.

Apoio e incentivo

Além da canoagem, a Sudesb oferece apoio a 32 modalidades olímpicas organizadas a partir de sua federações esportivas. “Nós apoiamos com o fomento na iniciação esportiva, alta performance, no esporte educacional, nas participações em competições nacionais e internacionais”, explicou Vicente Neto.

O diretor explica, ainda, que convocações como essa ajudam no aumento de praticantes de atividades esportivas. “Por cauda da convocação do Filipinho, já fomos procurados por pais de alunos da região. Isso estimula e inspira outros jovens a participarem do esporte, e eu tenho certeza que a Bahia vai continuar no caminho certo de inclusão social, a partir desse tema tão importante como esporte e lazer”.

Repórter: Leiliane Fláu