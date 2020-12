“Corona Zero”: Rotary aplica testes em abrigos de Itabuna

O Rotary Club de Itabuna iniciou segunda-feira (30) a fase de ação do projeto Corona Zero, que tem como objetivo realizar testes de detecção do coronavírus em idosos que vivem nos abrigos da cidade. Serão testados nesta etapa os residentes, voluntários e funcionários do Albergue Bezerra de Menezes, do Lar Doutor Baldoíno de Azevedo e do Abrigo São Francisco.

De acordo com o presidente da entidade, Marcus Vinícius Rodrigues, o Corona Zero é um projeto realizado em parceria com o Rotary Club Itabuna Sul e também com o Rotaract Itabuna Universitários e conta com o apoio da equipe municipal de Vigilância Sanitária. O primeiro a receber a iniciativa foi o Albergue Bezerra de Menezes, onde foram realizados 116 testes na manhã da segunda.

Além do presidente, estiveram presentes apoiando a ação os rotarianos Ary Paranhos do RC de Itabuna e David Nino do RC Itabuna Sul. Na manhã desta quarta-feira (02), a equipe vai ao Abrigo São Francisco; já na manhã de sexta-feira (04), o ciclo de termina com o Lar Doutor Baldoíno de Azevedo.

Ação conjunta

Elaborado conjuntamente por representantes dos três clubes, o projeto foi aprovado pelo Rotary International, que liberou subsídio para a compra dos testes. “O material havia sido entregue há algumas semanas, mas foi necessário aguardar um período para a coleta, pois uma instituição financeira havia realizado o mesmo teste no final do mês de setembro, exigindo assim esse intervalo”, explicou Rodrigues.

Após a coleta, o material colhido será devidamente embalado nas condições adequadas e congelado no LAP Laboratórios, parceiro do projeto. Depois de encerradas as últimas testagens, a remessa será enviada para análise no Lacen (Laboratório Central), em Salvador, através da empresa de transportes Jadlog. A equipe de reportagem da Record TV Cabrália também tem marcado presença nas visitas aos abrigos a fim de divulgar a ação social.