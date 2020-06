Coronavírus: agente penitenciário sai da UTI em Itabuna

Mais uma alta da unidade intensiva da Covid -19

🏥🏥MAIS UMA ETAPA VENCIDA✔️Recebeu alta da UTI Covid do Hospital Calixto Midlej, na tarde desta quinta-feira (4), o agente penitenciário Ronaldo Gomes dos Santos, de 52 anos, após permanecer 25 dias internado com o diagnóstico positivo para o novo coronavírus.✔️Ao sair, Ronaldo recebeu o carinho da equipe da unidade intensiva e, assim como outros pacientes, recebeu o certificado de etapa vencida das mãos da coordenadora de fisioterapia da Unidade Covid, Aritana Ramos.✔️Ele segue agora para leito clínico da enfermaria Covid do HCMF até que esteja pronto para receber alta hospitalar. #SantaCasadeItabuna#SCMIcontraacovid19

