Coronavírus: avanço de casos mostra cara da 2ª onda

O número crescente de pacientes infectados levou o governador Rui Costa a admitir ontem (07) que a Bahia chegou à segunda onda do novo coronavírus. Com há casos em todos os municípios, a Secretaria Estadual de Saúde já providencia a reabertura de leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva), para socorrer aqueles que cheguem a níveis mais graves da Covid-19.

Em Itabuna, uma das cidades que mais apareceram no estado pelo cenário da Covid-19, foram registrados 227 novos casos em oito dias. No dia 29, um domingo, eram 365 casos. Já o boletim de ontem (07), mostrava 592 infectados pelo coronavírus. Da mesma forma, naquele dia eram confirmados 543 mortes. Ontem, tal número subiu para 352.

A exemplo de vários outros municípios baianos, as autoridades percebem na população um relaxamento nas medidas de prevenção ao contágio da doença. O secretário de Saúde de Itabuna, Emerson Oliveira, percebe aglomerações em festas, bares e até no comércio, o que contraria todas as recomendações para evitar o crescimento de casos.

“A gente precisa do apoio da população, os casos estão aumentando de forma significativa, os telefones da Vigilância [Sanitária] voltaram a tocar de forma rápida e as equipes que estavam saindo mais cedo do serviço estão saindo mais de 19 horas, tanto para atendimento à população como para monitoramento e testagens”, detalhou.

Segundo ele, a testagem acontece em todos os postos, assim no centro Covid no bairro Nova Ferradas e em regime de drive thru, no Teatro Candinha Doria, às terças, quintas e domingos. Tal método depende de agendamento prévio na Vigilância Epidemiológica.

Sobre a UTI (Unidade de Terapia Intensiva), outro motivo de preocupação recorrente, o secretário informa que será solicitada ao estado a ampliação dos leitos. Hoje, são 20 no Hospital de Base Luís Eduardo Magalhães, dos quais apenas seis estão disponíveis hoje. Há no Manoel Novaes, onde há três vagas infantis, apenas uma encontra-se desocupada.