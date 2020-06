Coronavírus cada vez mais veloz em Itabuna

A velocidade com que o Coronavírus se espalha em Itabuna é notada a cada boletim epidemiológico divulgado pela Prefeitura. No desta sexta-feira, 5, por exemplo, 39 novos casos de vítimas da pandemia foram registrados. E o número de mortes subiu de 46 para 47.

Itabuna, como mostram os números, está entre as cidades baianas onde não há mais controle da transmissão do vírus. A cidade chegou a esta situação mesmo com toque de recolher, barreiras sanitárias, comércio fechado e isolamento social, além de outras medidas protetivas.

Tudo isso, somando-se à suspensão do transporte urbano e intermunicipal, não impediu que o vírus se espalhasse por toda a cidade. Não existe mais, portanto, bairro de Itabuna sem testes positivos para a doença. Em todos eles há pessoas infectadas, como informa a Secretaria de Saúde.

Só no bairro de Fátima são mais de 150 testes positivos. Em seguida, porém bem abaixo, está o São Caetano, com cerca de 60 casos. Esses locais têm exigido atenção especial da Prefeitura, que, entre outras medidas, intensifica os testes rápidos por lá, a fim de apressar o processo de cura das vítimas.

Em meio a tudo isso, os comerciantes itabunenses vivem a expectativa de voltarem às suas atividades na próxima segunda-feira. Pelo menos foi o que prometeu o prefeito Fernando Gomes. Entretanto, tudo depende da posição do Ministério Público, que se mostra contrário à medida.