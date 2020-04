CORONAVÍRUS E A RELIGIÃO

De início devo dizer, sem pestanejar e arrodeios, que não entendo bulufas de nada de medicina. Pouco tempo atrás, não sabia diferenciar coronavírus de covid-19.

Mas nunca tive dúvida que o isolamento social é o melhor “remédio” para combater o desgraçado e cruel vírus. Mesmo não sendo do ramo, ouso dizer que é imbecil quem pensa o contrário. Aliás, o afastamento social deveria ser o ponto unânime entre os políticos, de vereador a presidente da República.

Deixando o pega-pega político de lado, com os FDPs que só pensam na sucessão presidencial de 2022 em detrimento da vida de milhares de seres humanos, fico preocupado com o aspecto religioso que envolve a invasão do coronavírus no planeta terra.

Como não bastasse a desinformação, a desnutrição intelectual da acachapante maioria do povo brasileiro, mesmo diante da imprensa que faz um bom trabalho, alertando o cidadão-eleitor-contribuinte dos cuidados que deve ter diante do desgraçado do vírus, batendo diariamente na recomendação de que “Fiquem em Casa”, tem a desculpa de que Deus está por perto.

Meu Deus do céu! Vão às ruas sem nenhuma proteção, que Deus vai ser a máscara contra o ataque do coronavírus. Ora, Deus precisa da ajuda de todos, que cada um faça sua parte. E aí, não tem como não lembrar do meu tempo de estudante em Salvador. Na véspera do vestibular, milhares de estudantes na Igreja do Senhor do Bonfim pedindo ao santo que ajudasse a passar na prova. O problema era o número de vagas, muito pouco para muitos pretendentes, uma gigantesca concorrência. E agora? O Senhor do Bonfim não podia colocar todos na universidade. Para ser justo, só dando uma mão para quem estudou mais.

Portanto, a religião não pode servir de desculpa para, em nome de Deus, ficar desdenhando as orientações científicas, que tem na linha de frente os “Deuses”, que são os profissionais da área médica.

Vamos ficar em CASA. O bom conselho serve para todos os religiosos, não importando o campo da fé ou de qualquer outra crença. Que os ateus também fiquem em CASA.