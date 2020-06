Coronavírus em Itabuna com mais 50 casos e 46 imortes

O Ministério Público não viu com bons olhos o anúncio de reabertura do comércio de Itabuna, feito pelo prefeito Fernando Gomes. Assim, é possível que tudo volte à estaca zero, para o desespero de lojistas e demais setores produtivos. Isso porque todos estão com faturamento zero há quase três meses — algumas portas fecharam em definitivo.

A situação piorou mais ainda com o boletim epidemiológico de hoje, 4, o qual expõe uma cidade marcada pelo perigo que o Coronavírus representa. Pelo novo boletim, os números de casos da doença no município permanecem em crescimento, apesar das medidas restritivas impostas pela Prefeitura.

Por exemplo, no boletim de ontem tinham 1.033 testes positivos para o Coronavírus. No de hoje, 1.083. Portanto, um acréscimo de 50 casos. Houve aumento também no número de mortes. Ontem, 43; hoje, 46. Além disso, 13 pessoas estão na UTI lutando contra o vírus.

Tudo isso fez com que o Ministério Público se colocasse contra a reabertura do comércio itabunense. O MP entende que a cidade ainda não reúne as condições favoráveis para voltar à sua rotina normal. Mesmo que seja de forma gradativa e com protocolos, como propõem a Prefeitura e as entidades do comércio.