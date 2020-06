Coronavírus: Itabuna tem mais casos curados do que ativos

O boletim epidemiológico divulgado nesta segunda-feira, 22, revela que pela primeira vez, desde o início da pandemia, Itabuna possui mais pacientes curados do que casos ativos do novo coronavírus. Do total de 1879 casos confirmados, 933 estão curados e 883 permanecem ativos.

A secretaria municipal da Saúde realiza ações de prevenção e orientação, além de ampliar significativamente o número de testes, o que permite o isolamento e monitoramento dos casos confirmados, reduzindo o risco de contagio por parte dos pacientes assintomáticos.