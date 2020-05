Coronavírus já matou 11 pessoas em Ilhéus

Em Ilhéus, os números assustam: 267 casos notificados e 21 mortes. É o que consta no último boletim da Secretaria de Saúde da Bahia, divulgado no final da tarde desta quarta-feira, 6. A cidade, portanto, está em alerta já que é a segunda no estado em quantidade de óbitos. Só perde para a capital Salvador, que tem 98 casos.

Em toda a Bahia, informa a Sesab, o número de óbitos em função do covid-19 já chegou a 160 hoje. O mais novo caso notificado teve como vítima um homem de 65 anos, de Ilhéus. Ele tinha histórico de cardiopatia e pneumonia crônica.

A seguir, a relação de óbitos por municípios.

Adustina (1); Água Fria (1); Araci (1); Belmonte (1); Buerarema (3); Camaçari (1); Capim Grosso (1); Catu* (1); Coaraci (1); Feira de Santana (2); Gandu (1); Gongogi (2); Ibirataia (1); Ilhéus (11); Ipiaú (2); Itabuna (6); Itagibá (1); Itapé (1); Itapetinga (2); Jequié* (1); Juazeiro (1); Lauro de Freitas (5); Maraú (1); Nilo Peçanha (1); Salvador (98); Ribeiro do Pombal (1); São Francisco do Conde (1); Ubaitaba (1); Uruçuca (4); Utinga (1); Vereda* (1); Vitória da Conquista (4). Estes números contabilizam todos os registros de janeiro até 17 horas desta quarta-feira (6).